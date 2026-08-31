Мы стремились к величию: Итаума впервые прокомментировал сенсационное поражение

Британский боксер сверхтяжелого веса Мозес Итаума опубликовал первое видеообращение после громкого поражения в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF против хорвата Филиппа Хрговича. 21-летний спортсмен отдал честь сопернику и заверил, что этот опыт сделает его сильнее

Слова Итаумы после поражения

Британец, до поединка считавшийся безоговорочным фаворитом, признал преимущество более опытного оппонента.

"Это был не мой вечер. Мы стремились к величию, но уступили более опытному сопернику. Поздравляю Филиппа Хрговича с победой. Хотя я не получил желаемого результата, считаю, что получил опыт, который использую в будущих боях. Берегите себя. Я вернусь", - сказал Итаума в своем видео.

Течение драматучного поединка

Бой в Лондоне разворачивался по сценарию Итаумы: молодой британец доминировал в первой половине встречи, уверенно выигрывал раунды по записям судей и даже отправил Хрговича в нокдаун.

Однако ставка на ранний нокаут сыграла против Мозеса. Хргович выдержал стартовый напор и выровнял ход противостояния, в то время как у британца закончились силы. В девятом раунде обессилевший Итаума остановился и начал пропускать тяжелые удары. Рефери зафиксировал остановку боя одновременно с тем, как угол британца выбросил белое полотенце.