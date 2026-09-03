Последний бой Усика: в команде украинца назвали город и арену

Александр Усик может провести свое прощальное сражение в США. Команда украинского чемпиона рассматривает конкретный вариант для поединка против бывшего обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на World Boxing News .

Где состоится "Последний танец"

Главным претендентом на принятие исторического противостояния стал Лас-Вегас. Самой вероятной площадкой для грандиозного вечера бокса называют знаменитую T-Mobile Arena. Об этом сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

Впрочем, в команде чемпиона подчеркивают, что переговоры с организаторами продолжаются, поэтому окончательные детали согласовываются.

39-летний Усик планирует провести бой против 40-летнего экс-чемпиона по версии WBC Уайлдера в марте 2027 года. Несмотря на то, что первая попытка договориться в конце прошлого года не удалось, сейчас стороны вернулись к активному диалогу.

T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (фото: Википедия)

Как соперники подходят к бою

Усик в мае успешно испытал силы в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, одолев соперника техническим нокаутом. Эта победа стала для украинца 25-й на профессиональном ринге (16 – нокаутом).

Уайлдер в апреле вернулся на победную тропу, одолев британца Дерека Чисору раздельным решением судей. В активе американского нокаутера 45 побед (43 – нокаутом), 4 поражения и одна ничья.