rbc.ua
UA | RU
Четвер, 03 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 03 вересня 2026 · 23:31

Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026

Українка поступилася 18-й ракетці світу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026
Олександра Олійникова (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Четверта ракетка України та 46-та в світовому рейтингу Олександра Олійникова припинила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США-2026. У 1/32 фіналу вона поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

US Open-2026. 2-ге коло

Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) – 1:6, 4:6

Впевнений реванш філіппінки

Матч тривав лише 1 годину та 5 хвилин і завершився переконливою перемогою 17-ї сіяної турніру. Еала взяла реванш у Олійникової за травневу поразку на грунтовому турнірі WTA 500 у Страсбурзі.

У першій партії філіппінська тенісистка повністю володіла ініціативою, віддавши українці лише один гейм. У другому сеті Олександра спробувала нав'язати боротьбу, однак Еала втримала перевагу та довела зустріч до перемоги.

Особистий рекорд Олійникової

Попри поразку, Олійникова завершує виступи в одиночній сітці з особистим рекордом – вона вперше у кар'єрі зіграла у другому колі американського Грендслема, здолавши на старті володарку вайлдкарду Різ Брантмаєр. Крім того, цього року українка потрапила до основної сітки на всіх чотирьох турнірах Grand Slam.

Олександра стала четвертою українкою, яка зачохлила ракетку в одиночному розряді Нью-Йорка. Боротьбу на турнірі продовжують Марта Костюк, Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Сама ж Олійникова продовжить виступи на US Open-2026 у парній сітці, де зіграє в тандемі з хорваткою Петрою Марчинко.

Нагадаємо, що раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю останнього турніру Grand Slam в сезоні.

Теги: Теніс
Головні матчі
УПЛ 4 вересня 13:00
Чорноморець - : - Лівий Берег
УПЛ 4 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга 1 4 вересня 20:00
Ліон - : - Осер
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги "Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України