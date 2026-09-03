Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026

Четверта ракетка України та 46-та в світовому рейтингу Олександра Олійникова припинила боротьбу в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США-2026. У 1/32 фіналу вона поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

US Open-2026. 2-ге коло

Олександра Олійникова (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) – 1:6, 4:6

Впевнений реванш філіппінки

Матч тривав лише 1 годину та 5 хвилин і завершився переконливою перемогою 17-ї сіяної турніру. Еала взяла реванш у Олійникової за травневу поразку на грунтовому турнірі WTA 500 у Страсбурзі.

У першій партії філіппінська тенісистка повністю володіла ініціативою, віддавши українці лише один гейм. У другому сеті Олександра спробувала нав'язати боротьбу, однак Еала втримала перевагу та довела зустріч до перемоги.

Особистий рекорд Олійникової

Попри поразку, Олійникова завершує виступи в одиночній сітці з особистим рекордом – вона вперше у кар'єрі зіграла у другому колі американського Грендслема, здолавши на старті володарку вайлдкарду Різ Брантмаєр. Крім того, цього року українка потрапила до основної сітки на всіх чотирьох турнірах Grand Slam.

Олександра стала четвертою українкою, яка зачохлила ракетку в одиночному розряді Нью-Йорка. Боротьбу на турнірі продовжують Марта Костюк, Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Сама ж Олійникова продовжить виступи на US Open-2026 у парній сітці, де зіграє в тандемі з хорваткою Петрою Марчинко.