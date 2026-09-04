"Карпаты" – "Шахтер", битва лидеров и шанс для "Динамо": превью 5-го тура УПЛ

Также между собой встретятся "Кривбасс" и "Колос", "Харьков" и "Оболонь", "Верес" и "Заря", а "Эпицентр" будет принимать "Буковину". Тур откроет матч "Черноморец" – "Левый Берег".

В рамках 5-го тура УПЛ болельщиков ждет сразу несколько интересных противостояний. "Карпаты" будут принимать "Шахтер" в центральном матче тура, "Полесье" сыграет с "Кудровкой", а "Динамо" попытается реабилитироваться за разгромное поражение от "Буковины" в игре против ЛНЗ.

Когда состоятся матчи 5-го тура

УПЛ откроет пятый тур в пятницу, 4 сентября, матчем "Черноморец" – "Левый Берег". Эта игра начнется в 13.00. В 18:00 "Полесье" будет принимать "Кудровку".

В субботу состоятся сразу три матча. В 13:00 "Кривбасс" сыграет с "Колосом", а "Харьков" встретится с "Оболонью". В 18.00 начнется центральный поединок тура - "Карпаты" против "Шахтера".

В воскресенье, 6 сентября, "Динамо" в 13:00 будет принимать ЛНЗ, в 15:30 "Верес" сыграет с "Зарей", а в 18:00 "Эпицентр" встретится с "Буковиной". Такое расписание актуально после внесенных Дирекцией УПЛ изменений во время начала отдельных матчей.

"Черноморец" – "Левый Берег"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Черноморца": 0

Победа "Левого Берега": 2

Ничья: 0

: победа "Черноморца" – 3.51, ничья – 3.00, победа "Левого Берега" – 2.43.

"Черноморец" подходит к матчу после первой победы в нынешнем чемпионате. В 4-м туре одесситы на своем поле минимально одолели "Кривбасс" – 1:0. У команды есть три очка после трех проведенных матчей, ведь встреча второго тура с "Колосом" была перенесена.

"Левый Берег" пока остается без побед в чемпионате. Киевляне сыграли три матча и набрали три очка, трижды завершив встречи вничью – с "Кудровкой", "Кривбассом" и "Карпатами".

История очных встреч в УПЛ пока полностью на стороне "Левого Берега". Команды провели два матча в элитном дивизионе, и оба завершились победами киевлян с общим счетом 2:0. Последняя встреча на поле "Черноморца" в марте 2025 завершилась победой гостей - 1:0.

Для "Черноморца" это возможность продолжить победное настроение после успеха над "Кривбассом", а "Левый Берег" попытается наконец-то одержать первую победу по возвращении в элитный дивизион.

"Полесье" – "Кудровка"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Полесья": 2

Победа "Кудровки": 0

Ничья: 0

: победа "Полесья" – 1.26, ничья – 6.10, победа "Кудровки" – 12.00.

"Полесье" после четырех туров остается среди лидеров чемпионата. Житомиряне набрали девять очков, победив "Черноморец", "Харьков" и "Шахтер". Единственное поражение команда Руслана Ротаня потерпела от "Зари".

В прошлом туре "Полесье" одержало одну из самых громких побед старта чемпионата, обыграв "Шахтер" во Львове со счетом 2:0. Теперь житомиряне смогут закрепиться среди лидеров.

"Кудровка" после четырех туров имеет всего два очка и пока не побеждала. Команда сыграла вничью с "Левым Берегом" и "Оболонью", а также уступила "Шахтеру" и "Эпицентру".

В то же время, история противостояния для "Кудровки" неутешительна. "Полесье" выиграло оба предыдущих матча команд в УПЛ с общим счетом 4:0.

Так что хозяева являются очевидным фаворитом встречи и попытаются продолжить борьбу за первое место. "Кудровка" будет иметь шанс удивить одного из лидеров чемпионата.

"Кривбасс" – "Колос"

История встреч в УПЛ: 8 матчей

Победа "Кривбасса": 3

Победа "Колоса": 3

Ничья: 2

: победа "Кривбасса" – 3.20, ничья – 3.33, победа "Колоса" – 2.28.

"Кривбасс" после четырех туров имеет четыре очка. Криворожцы начали сезон с разгромного поражения от "Карпат", после чего сыграли вничью с "Левым Берегом", уступили "Заре" и проиграли "Черноморцу".

Так что команда Патрика ван Леувена попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками. Домашний матч с "Колосом" – хорошая возможность добиться второй победы в сезоне.

Ковалевцы пока остаются последней командой турнирной таблицы. "Колос" имеет только одно очко после трех матчей: команда проиграла "Зари" и "Динамо", а в 4-м туре сыграла 0:0 с "Оболонью". Встреча первого тура с "Черноморцем" перенесена.

Баланс личных встреч в чемпионате равен – по три победы у каждой из команд и две ничьи. В то же время "Кривбасс" не побеждает "Колос" в четырех матчах подряд: две ничьи и два поражения.

Так что хозяева смогут прервать неприятную серию и улучшить свое турнирное положение, тогда как "Колос" попытается одержать первую победу в сезоне.

"Харьков" – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 4 матча

Победа "Харькова": 1

Победа "Оболони": 1

Ничья: 2

: победа "Харькова" – 1.40, ничья – 4.33, победа "Оболони" – 9.50.

"Харьков" подходит к матчу после яркой победы в 4 туре. Команда Младена Бартуловича разгромила "Зарю" на выезде со счетом 3:0. До этого харьковчане уступили "Полиссе" и "Шахтеру", а стартовали с победы над "Вересом".

Таким образом, после четырех туров "Харьков" шесть очков и находится в верхней половине таблицы. Победа над "Оболонью" позволит команде закрепиться среди претендентов на высокие позиции.

Киевляне пока не побеждали в чемпионате. "Оболонь" имеет три очка после четырех матчей - сыграла вничью с "Буковиной", "Кудровкой" и "Колосом", а также уступила "Эпицентру".

История очных встреч в рамках УПЛ абсолютно равна: по одной победе каждой из команд и две ничьи. При этом обе ничьи были зафиксированы именно на поле Харькова.

"Карпаты" – "Шахтер"

История встреч в УПЛ: 58 матчей

Победа "Карпат": 9

Победа "Шахтера": 39

Ничья: 10

: победа "Карпат" – 5.75, ничья – 4.33, победа "Шахтера" – 1.54.

Центральный матч 5 тура состоится во Львове. "Карпаты" после четырех туров возглавляют турнирную таблицу, имея 10 очков. "Шахтер" размещается на третьем месте с девятью баллами.

Львовяне остаются единственной командой чемпионата, которая пока не проигрывала. "Карпаты" победили "Кривбасс", ЛНЗ и "Буковину", а в прошлом туре сыграли вничью с "Левым Берегом".

"Шахтер" к этому матчу подходит после первого поражения в сезоне. В 4-м туре дончане уступили "Полиссе" – 0:2. До этого команда Арды Турана одержала три победы подряд над "Кудровкой", "Эпицентром" и "Харьковом".

"Карпаты" не могут победить "Шахтер" уже 17 матчей подряд – три ничьих и 14 поражений. Последняя встреча команд во Львове в августе 2025 года завершилась результативной ничьей 3:3 и возмущением "горняков" по судейским решениям.

Для "Карпат" это отличная возможность не только сохранить лидерство, но и прервать неудачную серию в противостоянии с оранжево-черными. "Шахтер" попытается вернуться на победный путь и не позволить конкурентам оторваться.

"Динамо" – ЛНЗ

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Динамо": 3

Победа ЛНЗ: 1

Ничья: 2

: победа "Динамо" – 1.86, ничья – 3.40, победа ЛНЗ – 4.33.

Для "Динамо" это будет матч с особым турнирным значением. Киевляне провели всего три встречи в чемпионате и имеют шесть очков. Поражение от "Буковины" в 4-м туре стало одной из самых больших сенсаций старта сезона - черновчане победили со счетом 3:0.

До этого команда Игоря Костюка одержала победу над "Колосом" и "Вересом". Теперь «Динамо» нужно возвращаться на победный путь, чтобы не отпустить лидеров.

ЛНЗ также имеет четыре очка после четырех туров. Черкасцы стартовали с ничьей с "Буковиной", затем победили "Черноморец", уступили "Карпатам" и проиграли "Вересу".

"Эпицентр" – "Буковина"

История встреч в УПЛ: раньше не встречались

: победа "Эпицентра" - 2.60, ничья - 3.33, победа "Буковины" - 2.66.

"Эпицентр" проводит один из лучших стартов среди новичков сезона. После четырех туров команда имеет семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Нагорняка победили "Оболонь" и "Кудровку", сыграли вничью с "Вересом" и уступила только "Шахтеру".

"Буковина" также подходит к матчу на положительной ноте. У черновчан пять очков после четырех туров, а в предыдущем матче они одержали историческую победу над "Динамо" - 3:0.

Команды ранее не встречались между собой в УПЛ, хотя проводили матчи в турнирах под эгидой ПФЛ.

"Верес" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 19 матчей

Победа "Вереса": 7

Победа "Зари": 8

Ничья: 4

: победа "Вереса" – 3.20, ничья – 3.20, победа "Зари" – 2.30.

"Верес" в прошлом туре одержал первую победу в сезоне. Ровенскя команда на выезде минимально победила ЛНЗ – 1:0. До этого команда Олега Шандрука уступила "Харькову" и "Динамо" и сыграла вничью с "Эпицентром".

После четырех туров "Верес" имеет четыре очка и располагается в нижней половине таблицы. Домашний матч с "Зарей" станет возможностью одержать вторую победу подряд.

У луганчан ситуация противоположная. "Заря" начала чемпионат двумя победами над "Колосом" и "Полесьем", но затем уступила "Кривбассу" и в прошлом туре потерпела разгромное поражение от "Харькова" - 0:3.

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