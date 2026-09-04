"Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ

Також між собою зустрінуться "Кривбас" та "Колос", "Харків" та "Оболонь", "Верес" і "Зоря", а "Епіцентр" прийматиме "Буковину". Тур відкриє матч "Чорноморець" – "Лівий Берег".

В рамках 5-го туру УПЛ на вболівальників чекає одразу кілька цікавих протистоянь. "Карпати" прийматимуть "Шахтар" у центральному матчі туру, "Полісся" зіграє з "Кудрівкою", а "Динамо" спробує реабілітуватися за розгромну поразку від "Буковини" у грі проти ЛНЗ.

Коли відбудуться матчі 5-го туру

УПЛ відкриє п'ятий тур у п'ятницю, 4 вересня, матчем "Чорноморець" – "Лівий Берег". Ця гра розпочнеться о 13:00. О 18:00 "Полісся" прийматиме "Кудрівку".

У суботу відбудуться одразу три матчі. О 13:00 "Кривбас" зіграє з "Колосом", а "Харків" зустрінеться з "Оболонню". О 18:00 розпочнеться центральний поєдинок туру – "Карпати" проти "Шахтаря".

У неділю, 6 вересня, "Динамо" о 13:00 прийматиме ЛНЗ, о 15:30 "Верес" зіграє із "Зорею", а о 18:00 "Епіцентр" зустрінеться з "Буковиною". Такий розклад є актуальним після внесених Дирекцією УПЛ змін у час початку окремих матчів.

"Чорноморець" – "Лівий Берег"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Чорноморця": 0

Перемога "Лівого Берега": 2

Нічия: 0

: перемога "Чорноморця" – 3.51, нічия – 3.00, перемога "Лівого Берега" – 2.43.

"Чорноморець" підходить до матчу після першої перемоги у нинішньому чемпіонаті. У 4-му турі одесити на своєму полі мінімально здолали "Кривбас" – 1:0. Команда має три очки після трьох проведених матчів, адже зустріч другого туру з "Колосом" була перенесена.

"Лівий Берег" поки залишається без перемог у чемпіонаті. Кияни зіграли три матчі та набрали три очки, тричі завершивши зустрічі внічию – з "Кудрівкою", "Кривбасом" та "Карпатами".

Історія очних зустрічей в УПЛ поки повністю на боці "Лівого Берега". Команди провели два матчі в елітному дивізіоні, і обидва завершилися перемогами киян із загальним рахунком 2:0. Остання зустріч на полі "Чорноморця" у березні 2025 року завершилася перемогою гостей – 1:0.

Для "Чорноморця" це можливість продовжити переможний настрій після успіху над "Кривбасом", а "Лівий Берег" спробує нарешті здобути першу перемогу після повернення до елітного дивізіону.

"Полісся" – "Кудрівка"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Полісся": 2

Перемога "Кудрівки": 0

Нічия: 0

: перемога "Полісся" – 1.26, нічия – 6.10, перемога "Кудрівки" – 12.00.

"Полісся" після чотирьох турів залишається серед лідерів чемпіонату. Житомиряни набрали дев'ять очок, перемігши "Чорноморець", "Харків" та "Шахтар". Єдиної поразки команда Руслана Ротаня зазнала від "Зорі".

У минулому турі "Полісся" здобуло одну з найгучніших перемог старту чемпіонату, обігравши "Шахтар" у Львові з рахунком 2:0. Тепер житомиряни матимуть можливість закріпитися серед лідерів.

"Кудрівка" після чотирьох турів має лише два очки та поки не перемагала. Команда зіграла внічию з "Лівим Берегом" та "Оболонню", а також поступилася "Шахтарю" та "Епіцентру".

Водночас історія протистояння для "Кудрівки" невтішна. "Полісся" виграло обидва попередні матчі команд в УПЛ із загальним рахунком 4:0.

Тож господарі є очевидним фаворитом зустрічі та спробують продовжити боротьбу за перше місце. "Кудрівка" ж матиме шанс здивувати одного з лідерів чемпіонату.

"Кривбас" – "Колос"

Історія зустрічей в УПЛ: 8 матчів

Перемога "Кривбаса": 3

Перемога "Колоса": 3

Нічия: 2

: перемога "Кривбаса" – 3.20, нічия – 3.33, перемога "Колоса" – 2.28.

"Кривбас" після чотирьох турів має чотири очки. Криворіжці розпочали сезон із розгромної поразки від "Карпат", після чого зіграли внічию з "Лівим Берегом", поступилися "Зорі" та програли "Чорноморцю".

Тож команда Патріка ван Леувена спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками. Домашній матч із "Колосом" – хороша можливість здобути другу перемогу в сезоні.

Ковалівці поки залишаються останньою командою турнірної таблиці. "Колос" має лише одне очко після трьох матчів: команда програла "Зорі" та "Динамо", а у 4-му турі зіграла 0:0 з "Оболонню". Зустріч першого туру з "Чорноморцем" перенесена.

Баланс особистих зустрічей у чемпіонаті рівний – по три перемоги у кожної з команд та дві нічиї. Водночас "Кривбас" не перемагає "Колос" у чотирьох матчах поспіль: дві нічиї та дві поразки.

Тож господарі матимуть можливість перервати неприємну серію та покращити своє турнірне становище, тоді як "Колос" спробує здобути першу перемогу в сезоні.

"Харків" – "Оболонь"

Історія зустрічей в УПЛ: 4 матчі

Перемога "Харкова": 1

Перемога "Оболоні": 1

Нічия: 2

: перемога "Харкова" – 1.40, нічия – 4.33, перемога "Оболоні" – 9.50.

"Харків" підходить до матчу після яскравої перемоги у 4-му турі. Команда Младена Бартуловіча розгромила "Зорю" на виїзді з рахунком 3:0. До цього харків'яни поступилися "Поліссю" та "Шахтарю", а стартували з перемоги над "Вересом".

Таким чином, після чотирьох турів "Харків" має шість очок та перебуває у верхній половині таблиці. Перемога над "Оболонню" дозволить команді закріпитися серед претендентів на високі позиції.

Кияни поки не перемагали у чемпіонаті. "Оболонь" має три очки після чотирьох матчів – зіграла внічию з "Буковиною", "Кудрівкою" та "Колосом", а також поступилася «Епіцентру».

Історія очних зустрічей у рамках УПЛ абсолютно рівна: по одній перемозі кожної з команд та дві нічиї. При цьому обидві нічиї були зафіксовані саме на полі "Харкова".

"Карпати" – "Шахтар"

Історія зустрічей в УПЛ: 58 матчів

Перемога "Карпат": 9

Перемога "Шахтаря": 39

Нічия: 10

: перемога "Карпат" – 5.75, нічия – 4.33, перемога "Шахтаря" – 1.54.

Центральний матч 5-го туру відбудеться у Львові. "Карпати" після чотирьох турів очолюють турнірну таблицю, маючи 10 очок. "Шахтар" розташовується на третьому місці з дев'ятьма балами.

Львів'яни залишаються єдиною командою чемпіонату, яка поки не програвала. "Карпати" перемогли "Кривбас", ЛНЗ та "Буковину", а в минулому турі зіграли внічию з "Лівим Берегом".

"Шахтар" до цього матчу підходить після першої поразки у сезоні. У 4-му турі донеччани поступилися "Поліссю" – 0:2. До цього команда Арди Турана здобула три перемоги поспіль над "Кудрівкою", "Епіцентром" та "Харковом".

"Карпати" не можуть перемогти "Шахтар" уже 17 матчів поспіль – три нічиї та 14 поразок. Остання зустріч команд у Львові у серпні 2025 року завершилася результативною нічиєю 3:3 і обуренням "гірників" щодо суддівських рішень.

Для "Карпат" це чудова можливість не лише зберегти лідерство, а й перервати багаторічну невдалу серію у протистоянні з помаранчево-чорними. "Шахтар" же спробує повернутися на переможний шлях та не дозволити конкурентам відірватися.

"Динамо" – ЛНЗ

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Динамо": 3

Перемога ЛНЗ: 1

Нічия: 2

: перемога "Динамо" – 1.86, нічия – 3.40, перемога ЛНЗ – 4.33.

Для "Динамо" це буде матч із особливим турнірним значенням. Кияни провели лише три зустрічі в чемпіонаті та мають шість очок. Поразка від "Буковини" у 4-му турі стала однією з найбільших сенсацій старту сезону – чернівчани перемогли з рахунком 3:0.

До цього команда Ігоря Костюка здобула перемоги над "Колосом" та "Вересом". Тепер «Динамо» необхідно повертатися на переможний шлях, аби не відпустити лідерів.

ЛНЗ також має чотири очки після чотирьох турів. Черкасці стартували з нічиєї з "Буковиною", потім перемогли "Чорноморець", поступилися "Карпатам" та програли "Вересу".

У шести попередніх матчах УПЛ "Динамо" має три перемоги, ЛНЗ – одну, ще дві зустрічі завершилися внічию. Водночас останній візит черкасців до Києва завершився сенсаційною перемогою ЛНЗ – 1:0.

"Епіцентр" – "Буковина"

Історія зустрічей в УПЛ: раніше не зустрічалися

: перемога "Епіцентра" – 2.60, нічия – 3.33, перемога «Буковини» – 2.66.

"Епіцентр" проводить один із найкращих стартів серед новачків сезону. Після чотирьох турів команда має сім очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці. Підопічні Сергія Нагорняка перемогли "Оболонь" та "Кудрівку", зіграли внічию з "Вересом" і поступилася лише "Шахтарю".

"Буковина" також підходить до матчу на позитивній ноті. Чернівчани мають п'ять очок після чотирьох турів, а в попередньому матчі здобули історичну перемогу над "Динамо" – 3:0.

Команди раніше не зустрічалися між собою в УПЛ, хоча проводили матчі у турнірах під егідою ПФЛ.

"Верес" – "Зоря"

Історія зустрічей в УПЛ: 19 матчів

Перемога "Вереса": 7

Перемога "Зорі": 8

Нічия: 4

: перемога "Вереса" – 3.20, нічия – 3.20, перемога "Зорі" – 2.30.

"Верес" у минулому турі здобув першу перемогу в сезоні. Рівняни на виїзді мінімально перемогли ЛНЗ – 1:0. До цього команда Олега Шандрука поступилася "Харкову" та "Динамо" і зіграла внічию з "Епіцентром".

Після чотирьох турів "Верес" має чотири очки та розташовується у нижній половині таблиці. Домашній матч із "Зорею" стане можливістю здобути другу перемогу поспіль.

У луганців ситуація протилежна. "Зоря" розпочала чемпіонат двома перемогами над "Колосом" та "Поліссям", але потім поступилася "Кривбасу" і в минулому турі зазнала розгромної поразки від "Харкова" – 0:3.

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