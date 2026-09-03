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Футбол 03 вересня 2026 · 23:55

Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію

Український форвард "Андерлехта" відкрив лік забитим м'ячам у чемпіонаті
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію
Данило Сікан (фото: x.com/rscanderlecht)
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Український нападник бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан продовжує демонструвати вражаючу результативність. У перенесеному матчі 3-го туру національної першості проти "Кортрейка" форвард відзначився переможним голом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перший м'яч у чемпіонаті

Клуб українця підходив до поєдинку у піднесеному настрої після успішного виходу до основного етапу Ліги Європи. Сам Сікан до цього відзначався виключно у єврокубковій кваліфікації (5 м'ячів), однак у грі з "Кортрейком" зумів відзначитися і в Лізі Жупіле.

Вирішальний епізод стався на 43-й хвилині зустрічі, коли Данило замкнув результативний пас захисника Алі Маамара. Нападник міг відзначитися ще на самому початку гри, але не реалізував момент на 12-й хвилині. У підсумку цей гол став єдиним у протистоянні та приніс брюссельцям мінімальну перемогу (1:0).

Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію

Вражаюча статистика форварда

Забитий м'яч став для 25-річного українця вже третім поспіль в усіх турнірах та шостим у сезоні-2026/27, для чого йому знадобилося провести 10 поєдинків.

Завдяки здобутим трьом очкам "Андерлехт" піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в доробку 6 залікових пунктів після чотирьох зіграних матчів.

Раніше ми розповіли, як Михайло Мудрик провів перше тренування в "Тоттенхемі".

Теги: Футбол
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