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Баскетбол 14 вересня 2026 · 13:14

Став гравцем клубу Євроліги: центровий збірної України офіційно залишився в Іспанії

Після відходу з "Реала" Олексій Лень залишився на Піренеях
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Став гравцем клубу Євроліги: центровий збірної України офіційно залишився в Іспанії
Олексій Лень в Іспанії (Фото: alexlen_25, Instagram)
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Український центровий Олексій Лень офіційно змінив клубну прописку в чемпіонаті Іспанії. 33-річний бігмен підписав довгостроковий контракт із "Басконією".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу "Басконії".

Попередній етап у "Реалі" та травма

Попереднім клубом українця був мадридський "Реал", до якого він приєднався у 2025-му році після виступів у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс". За "вершкових" Лень провів 21 матч у національній першості. Він в середньому набирав 7,1 очка, 3,6 підбирання та 1,2 блок-шота за гру.

Також він провів 23 гри в Євролізі, де набрав 3 очки та 2 підбирання.

У квітні центровий зазнав травми лівої стопи, через що пропустив вирішальну частину сезону, зокрема Фінал чотирьох Євроліги. Згодом сторони за взаємною згодою достроково припинили співпрацю.

Статистика та кар'єра гравця

За свою кар'єру Олексій Лень здобув величезний досвід на найвищому рівні. Протягом 12-ти сезонів центровий виступав у НБА, де був обраний на драфті 2013-го року під високим 5-м номером.

В регулярному чемпіонаті НБА українець зіграв 708 матчів - в середньому він має 6,7 очка та 3,1 підбирання за гру. Цю статистику він набрав, виступаючи за такі клуби як "Фінікс Санз", "Атланта Гокс", "Сакраменто Кінгз", "Торонто Репторс", "Вашингтон Візардс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Нова команда українця, "Басконія", у попередньому сезоні фінішувала на третій сходинці регулярного чемпіонату Іспанії, проте поступилася в чвертьфіналі плей-оф "Ховентуту".

Раніше ми повідомляли, що "Київ-Баскет" підсилився третім американцем.

Теги: Баскетбол
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