Історичний прорив: вперше в історії в топ-10 WTA є дві українки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками останнього "мейджору" сезону - US open-2026. Головною подією для українського тенісу став історичний прорив Марти Костюк до елітної топ-десятки, що дозволило Україні вперше мати одразу двох представниць у топ-10.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.
Марта Костюк завдяки вдалому виступу та виходу в 1/8 фіналу US Open зуміла витіснити з першої десятки американку Аманду Анісімову. Загалом Костюк стала лише другою українкою після Еліни Світоліної, якій підкорилося це досягнення.
Сама Світоліна не лише зберегла місце в топ-10, а ще й піднялася на дві позиції і наразі посідає 7-му сходинку.
Крім того, одразу шестеро українських тенісисток тепер входять до топ-50 світового рейтингу, що є абсолютним рекордом:
Також варто відзначити успіхи і інших українських тенісисток. Даяна Ястремська піднялася на 110-ту позицію, а Вероніка Подрез (126) та Анастасія Соболєва (181) оновили власні кар'єрні рекорди.
Результати українських тенісисток в оновленому рейтингу WTA (Фото: Великий теніс України)
Новою першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Єлена Рибакіна, яка у фіналі американського мейджору здолала попередню лідерку - "нейтральну" Аріну Соболенко. Вона утримувала першу сходинку впродовж 99 тижнів (з жовтня 2024-го року), проте тепер поступилася короною.
Для Рибакіної це дебютний статус першої ракетки планети. Загалом оновлений топ-10 рейтингу WTA виглядає так:
Раніше ми повідомляли, що Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу у "нейтральної" Соболенко.