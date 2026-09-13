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Футбол 13 вересня 2026 · 20:39

Меншість – не перепона: "Манчестер Сіті" вдесятьох здолав "Манчестер Юнайтед"

Філ Фоден отримав червону картку в середині першого тайму, але його команда взяла три очки.
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Меншість – не перепона: "Манчестер Сіті" вдесятьох здолав "Манчестер Юнайтед"
"Ман Сіті" був сильнішим за сусідів по місту (фото: ФК "Манчестер Сіті")
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"Манчестер Юнайтед" зазнав домашньої поразки від "Манчестер Сіті" у матчі 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Попри те, що гості залишилися в меншості на 23-й хвилині після вилучення Філа Фодена, їм вдалося перемогти принципового суперника. Єдиний та вирішальний м'яч забив Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу МЮ – "Манчестер Сіті"

Команди розпочали зустріч обережно, але вже в першому таймі гра отримала несподіваний поворот. На 23-й хвилині Філ Фоден був вилучений за удар Бруну Фернандеша. Арбітр Майкл Олівер показав англійцю пряму червону картку, а рішення залишилося чинним після перегляду VAR.

Таким чином, "Манчестер Сіті" більшу частину матчу мав грати в меншості. Однак "Юнайтед" не зумів скористатися чисельною перевагою та створити достатньо моментів біля воріт Джанлуїджі Доннарумми.

Після перерви "містяни" навіть знайшли можливість забити. На 60-й хвилині Ерлінг Голанд скористався передачею партнерів і відправив м'яч у сітку. Гол спочатку перевіряли за допомогою VAR на предмет офсайду, але взяття воріт було зараховано.

"Манчестер Юнайтед" намагався відігратися. Одним із найкращих моментів господарів став удар Коббі Мейну, після якого м'яч влучив у стійку. Наприкінці зустрічі "червоні дияволи" також мали нагоди врятувати матч, але Доннарумма зіграв надійно.

У підсумку "Манчестер Сіті" втримав перемогу 1:0 і здобув три очки в принциповому дербі.

Як команди розпочали сезон

Для "Манчестер Юнайтед" це вже друга поразка у чотирьох турах чемпіонату. Команда Майкла Карріка стартувала з невдачі проти новачка АПЛ "Галл Сіті" – 0:2, після чого розгромила "Іпсвіч" 5:2. У третьому турі манкуніанці зіграли внічию з "Евертоном" – 2:2, втративши перемогу після гола Айнслі Мейтленд-Найлза на 90+6-й хвилині.

"Манчестер Сіті", навпаки, до дербі підходив зі стовідсотковим результатом. Команда Енцо Марески послідовно перемогла "Борнмут" (2:1), "Крістал Пелас" (4:1) та "Ковентрі Сіті" (1:0).

Турнірне становище в АПЛ

Після перемоги в дербі "Манчестер Сіті" набрав 12 очок із 12 можливих і має чотири перемоги поспіль. За додатковими показниками команда посідає друге місце, поступаючись "Арсеналу", який також має 12 очок, але кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.

"Манчестер Юнайтед" залишається з 4 очками після чотирьох турів і наразі розташовується в нижній частині першої половини таблиці. Для команди Карріка це вже друга поразка на старті сезону, тоді як "Сіті" продовжує боротьбу за лідерство без втрати очок.

Раніше ми розповідали про історичне досягнення Віталія Миколенка в "Евертоні".

Теги: Футбол Манчестер Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед
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