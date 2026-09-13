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Футбол 13 вересня 2026 · 13:03

Лише другий за 7 років: Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка

Український захисник зразково відпрацював проти "Тоттенхема" і став гравцем матчу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лише другий за 7 років: Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка
Віталій Миколенко (фото: ФК "Евертон")
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Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко провів видатний поєдинок у 4-му турі Прем'єр-ліги проти лондонського "Тоттенгема". Надійна гра українця не лише допомогла ліверпульцям здобути важливі очки, а й принесла йому рідкісне індивідуальне визнання, яке не давалося українським легіонерам роками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі англійського клубу.

Блискучий матч у Лондоні

Виїзний поєдинок проти "Тоттенгема" завершився нульовою нічиєю (0:0). Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" і провів на полі усі 90 хвилин, зумівши повністю нейтралізувати атакувальний потенціал господарів. Завдяки надійним діям українця у захисті "іриски" зберегли свої ворота недоторканними та продовжили безпрограшну серію на старті сезону.

Авторитетні статистичні портали WhoScored та SofaScore поставили Миколенку однаково високі бали – 7,7. Окрім того, лівий захисник виграв офіційне голосування уболівальників на сайті та в застосунку Прем'єр-ліги, отримавши офіційний статус найкращого гравця зустрічі (Player of the Match).

Лише другий за 7 років: Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка

Віталій Миколенко з індивідуальною нагородою (фото: ФК "Евертон")

Другий після Ярмоленка

Це визнання стало для українського футболу справді унікальним. Нинішню систему офіційного голосування вболівальників АПЛ запровадила перед сезоном-2019/20. За всі сім років існування нагороди Миколенко став лише другим українцем, якому вдалося здобути цей титул.

Першим українським переможцем у вересні 2019 року був Андрій Ярмоленко, який у складі "Вест Хема" відзначився голом у ворота "Манчестер Юнайтед" (2:0) та отримав визнання вболівальників. Тепер захисник "Евертона" повторив це досягнення.

Раніше тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі прокоментував травму Мудрика.

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Эвертон
Головні матчі
АПЛ 13 вересня 18:30
Манчестер Юнайтед - : - Манчестер Сіті
Ла Ліга 13 вересня 17:15
Леванте - : - Барселона
Ліга 1 13 вересня 21:45
Брест - : - ПСЖ
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