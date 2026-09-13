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Футбол 13 сентября 2026 · 13:03

Только второй за 7 лет: Миколенко стал лучшим в АПЛ и повторил достижения Ярмоленко

Украинский защитник образцово отработал против "Тоттенхэма" и стал игроком матча
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Только второй за 7 лет: Миколенко стал лучшим в АПЛ и повторил достижения Ярмоленко
Виталий Миколенко (фото: ФК "Эвертон")
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Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко провел выдающийся поединок в 4 туре Премьер-лиги против лондонского "Тоттенхэма". Надежная игра украинца не только помогла ливерпульцам завоевать важные очки, но и принесла ему редкое индивидуальное признание, которое не давалось украинским легионерам годами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсети английского клуба.

Блестящий матч в Лондоне

Выездной поединок против "Тоттенхэма" завершился нулевой ничьей (0:0). Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле все 90 минут, сумев полностью нейтрализовать атакующий потенциал хозяев. Благодаря надежным действиям украинца в защите "ириски" сохранили свои ворота неприкосновенными и продлили беспроигрышную серию на старте сезона.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Миколенко одинаково высокие баллы – 7,7. Кроме того, левый защитник выиграл официальное голосование болельщиков на сайте и в приложении Премьер-лиги, получив официальный статус лучшего игрока встречи (Player of the Match).

Только второй за 7 лет: Миколенко стал лучшим в АПЛ и повторил достижения Ярмоленко

Виталий Миколенко с индивидуальной наградой (фото: ФК "Эвертон")

Второй после Ярмоленко

Это признание стало для украинского футбола действительно уникальным. Нынешнюю систему официального голосования болельщиков АПЛ ввела перед сезоном-2019/20. За все семь лет существования награды Миколенко стал вторым украинцем, которому удалось получить этот титул.

Первым украинским победителем в сентябре 2019 был Андрей Ярмоленко, который в составе "Вест Хэма" отличился голом в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:0) и получил признание болельщиков. Теперь защитник "Эвертона" повторил это достижение.

Ранее тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби прокомментировал травму Мудрика.

Теги: Футбол Эвертон Чемпионат Англии
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АПЛ 13 сентября 18:30
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