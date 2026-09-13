Украинская чемпионка мира по художественной гимнастике неожиданно завершила карьеру

Украинская гимнастка Елизавета Азза приняла решение завершить профессиональную карьеру. 21-летняя чемпионка мира объявила о своем уходе из спорта в трогательном обращении, подведя итоги многолетнего пути в составе национальной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки .

Причины непростого решения

В своих социальных сетях спортсменка подчеркнула, что закрывает одну из самых важных страниц жизни без какого-либо сожаления, но с огромной благодарностью за пройденный путь.

"Кажется, невозможно одним текстом описать путь, который длился столько лет. Путь, в котором было все: победы и поражения, слезы и улыбки, боль и невероятная радость, моменты, когда хотелось все оставить, и моменты, ради которых хотелось идти дальше. Для меня было огромной честью на протяжении многих лет быть частью национальной сборной и представлять Украину на важнейших международных соревнованиях", – отметила Азза.

Спортсменка выразила благодарность семье, тренерскому штабу, партнерам по команде и медицинскому персоналу, отметив, что этот этап научил ее дисциплине, стойкости и вере в собственные силы.

Елизавета Азза – чемпионка мира-2025 в составе сборной Украины (фото: instagram.com/azza_yelyzaveta)

Главное достижение в карьере

Самым большим успехом на международной арене для Елизаветы Аззы стала победа на чемпионате мира 2025 года. В составе сборной Украины по художественной гимнастике она завоевала золотую медаль в групповых упражнениях с 3 мячами и 2 обручами.

Несмотря на ранний уход из большого спорта, гимнастка подчеркнула, что не прощается с активной жизнью окончательно, а только начинает новый этап, ставя перед собой новые цели вне ковра.