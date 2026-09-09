"Верила, что могу стать первой": Онофрийчук подытожила сложный ЧМ-2026

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук подвела итоги выступления на чемпионате мира-2026, где завоевала историческое "золото" в упражнениях с обручем. 18-летняя спортсменка рассказала о проблемах и успехах на мировом первенстве.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Турнир оказался для украинской гимнастки контрастным. В квалификации ошибки помешали ей попасть в финалы с мячом и лентой, а в личном многоборье Онофрийчук заняла 4-е место, остановившись в шаге от пьедестала и первой лицензии на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.
Однако в отдельных видах украинка завоевала две награды. "Золото" в обруче стало первой личной победой для Украины за последние 13 лет.
"Было очень сильное волнение, трудно собраться морально. Однако была вера, что могу стать первой в обруче. Я ожидала первого места, но это был одновременно и шок", - поделилась Онофрийчук.
Также она отметила, что у нее могло быть два "золота" - однако у финала с булавами украинка ошиблась в конце. В конце концов, она оказалась второй, уступив победительнице всего 0,1 балла.
После недельного отпуска Таисия уже возобновила тренировки. Перед подготовкой новых программ на следующий год спортсменка проведет еще два важных старта.
12-13 сентября в чешском Брно состоится последний крупный старт сезона – Гран-при. А в октябре в Японии пройдет клубный чемпионат мира Aeon Cup – Онофрийчук будет выступать и на нем.
Вместе с главным тренером Ириной Дерюгиной гимнастка планирует обновить по меньшей мере две программы (с обручем и булавами) уже к январю, а также продолжит борьбу за имённую олимпийскую лицензию на серии Кубков мира.
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