"Верила, что могу стать первой": Онофрийчук подытожила сложный ЧМ-2026

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук подвела итоги выступления на чемпионате мира-2026, где завоевала историческое "золото" в упражнениях с обручем. 18-летняя спортсменка рассказала о проблемах и успехах на мировом первенстве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Эмоциональная ЧМ и исторические медали

Турнир оказался для украинской гимнастки контрастным. В квалификации ошибки помешали ей попасть в финалы с мячом и лентой, а в личном многоборье Онофрийчук заняла 4-е место, остановившись в шаге от пьедестала и первой лицензии на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Однако в отдельных видах украинка завоевала две награды. "Золото" в обруче стало первой личной победой для Украины за последние 13 лет.

"Было очень сильное волнение, трудно собраться морально. Однако была вера, что могу стать первой в обруче. Я ожидала первого места, но это был одновременно и шок", - поделилась Онофрийчук.

Также она отметила, что у нее могло быть два "золота" - однако у финала с булавами украинка ошиблась в конце. В конце концов, она оказалась второй, уступив победительнице всего 0,1 балла.

Планы на финиш сезона и новые программы

После недельного отпуска Таисия уже возобновила тренировки. Перед подготовкой новых программ на следующий год спортсменка проведет еще два важных старта.

12-13 сентября в чешском Брно состоится последний крупный старт сезона – Гран-при. А в октябре в Японии пройдет клубный чемпионат мира Aeon Cup – Онофрийчук будет выступать и на нем.

Вместе с главным тренером Ириной Дерюгиной гимнастка планирует обновить по меньшей мере две программы (с обручем и булавами) уже к январю, а также продолжит борьбу за имённую олимпийскую лицензию на серии Кубков мира.