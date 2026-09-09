"Вірила, що можу стати першою": Онофрійчук підсумувала складний ЧС-2026

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук підбила підсумки виступу на чемпіонаті світу-2026, де здобула історичне "золото" у вправах з обручем. 18-річна спортсменка розповіла про проблеми та успіхи на світовій першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Емоційний ЧС та історичні медалі

Турнір виявився для української гімнастки контрастним. У кваліфікації помилки завадили їй потрапити до фіналів із м'ячем та стрічкою, а в особистому багатоборстві Онофрійчук посіла 4-те місце, зупинившись за крок від п'єдесталу та першої ліцензії на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі.

Проте в окремих видах українка здобула дві нагороди. "Золото" в обручі стало першою особистою перемогою для України за останні 13 років.

"Було дуже сильне хвилювання, важко зібратися морально. Проте була віра, що можу стати першою в обручі. Я очікувала на перше місце, але це був одночасно й шок", - поділилася Онофрійчук.

Також вона зазначила, що в неї могло би бути два "золота" - проте у фіналу з булавами українка помилилася в кінці. Зрештою, вона виявилася другою, поступившись переможниці лише 0,1 бала.

Плани на фініш сезону та нові програми

Після тижневої відпустки Таїсія вже відновила тренування. Перед підготовкою нових програм на наступний рік спортсменка проведе ще два важливі старти.

12-13 вересня в чеському Брно відбудеться останній великий старт сезону - Гран-прі. А в жовтні в Японії пройде клубний чемпіонат світу Aeon Cup - Онофрійчук буде виступати і на ньому.

Разом із головною тренеркою Іриною Дерюгіною гімнастка планує оновити щонайменше дві програми (з обручем та булавами) вже до січня, а також продовжить боротьбу за іменну олімпійську ліцензію на серії Кубків світу.