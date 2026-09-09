"Вірила, що можу стати першою": Онофрійчук підсумувала складний ЧС-2026

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук підбила підсумки виступу на чемпіонаті світу-2026, де здобула історичне "золото" у вправах з обручем. 18-річна спортсменка розповіла про проблеми та успіхи на світовій першості.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".
Турнір виявився для української гімнастки контрастним. У кваліфікації помилки завадили їй потрапити до фіналів із м'ячем та стрічкою, а в особистому багатоборстві Онофрійчук посіла 4-те місце, зупинившись за крок від п'єдесталу та першої ліцензії на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі.
Проте в окремих видах українка здобула дві нагороди. "Золото" в обручі стало першою особистою перемогою для України за останні 13 років.
"Було дуже сильне хвилювання, важко зібратися морально. Проте була віра, що можу стати першою в обручі. Я очікувала на перше місце, але це був одночасно й шок", - поділилася Онофрійчук.
Також вона зазначила, що в неї могло би бути два "золота" - проте у фіналу з булавами українка помилилася в кінці. Зрештою, вона виявилася другою, поступившись переможниці лише 0,1 бала.
Після тижневої відпустки Таїсія вже відновила тренування. Перед підготовкою нових програм на наступний рік спортсменка проведе ще два важливі старти.
12-13 вересня в чеському Брно відбудеться останній великий старт сезону - Гран-прі. А в жовтні в Японії пройде клубний чемпіонат світу Aeon Cup - Онофрійчук буде виступати і на ньому.
Разом із головною тренеркою Іриною Дерюгіною гімнастка планує оновити щонайменше дві програми (з обручем та булавами) вже до січня, а також продовжить боротьбу за іменну олімпійську ліцензію на серії Кубків світу.
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