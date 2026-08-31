Через 18 років: гімнастка Христина Погранична оголосила про завершення кар'єри

Українська гімнастка Христина Погранична офіційно оголосила про завершення виступів у великому спорті. Спортсменка також підбила підсумки довгого та насиченого шляху в художній гімнастиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Христини Пограничної .

Емоційне зізнання гімнастки

Погранична зізналася, що рішення про відхід із великого спорту далося їй непросто, адже за цим кроком стоять роки важкої праці, перемога, травми та поразки.

"Я завершую кар’єру у великому спорті. Я довго наважувалася на це рішення й підбирала правильні слова, адже це дуже вагомий момент у моєму житті. За ним стоїть величезна частина мого шляху, багато років праці, переживань, травм, перемог і поразок", - написала Христина.

Спортсменка також підкреслила, що весь цей час її тримали в спорті три головні речі: любов до гімнастики, любов до України та підтримка рідних.

Від перших кроків до національної збірної

Шлях Христини в художній гімнастиці розпочався у 2008-му році, коли вона 5-річною дівчинкою вперше прийшла до тренувальної зали. У 2010-му році відбувся її міжнародний дебют в Угорщині, а вже з 2016-го року вона стала частиною юніорської збірної України, згодом пробившись і до складу дорослої національної команди.

У своєму дописі Погранична висловила особливу вдячність першим наставникам та особистому тренеру Ірині Рудій, хореографу Анні Сопруновій, а також батькам і фанатам.

"10 років перебування в національній збірній, крім усього іншого, стали серйозним випробуванням гідності та вірності цінностям. Здається, впоралася... Я з вами не прощаюся, а сміливо йду у нові етапи свого життя", - підсумувала гімнастка.