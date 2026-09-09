Кейн, Мбаппе, Мессі та інші: оголошено повний список претендентів на "Золотий м''яч"-2026

Французьке видання France Football офіційно оголосило список претендентів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу за підсумками сезону-2025/26..
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт премії.
Премія "Золотий м'яч" відзначає свій 70-річний ювілей – перше вручення відбулося у 1956 році. Переможця оголосять на урочистій церемонії в Лондоні 26 жовтня. Символічний вибір столиці Великої Британії – данина пам'яті легендарному Стенлі Меттьюзу, який став першим володарем цієї нагороди.
Зазначимо, що це перший випадок у історії, коли "Золотий м'яч" від France Football вручатимуть за межами Франції.
Головним фаворитом на здобуття трофея є нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, який у минулому сезоні забив 73 голи за клуб і національну збірну.
Окрім нього, високі шанси отримати нагороду мають також Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Родрі, Джуд Белінгем, Ламін Ямаль, Вітінья та чинний володар трофею Усман Дембеле. Також на свій дев'ятий "Золотий м'яч" претендує Ліонель Мессі.
Найбільше представництво в списку номінантів має діючий переможець Ліги чемпіонів – ПСЖ. Паризький клуб презентують одразу дев'ять гравців, серед яких літній новачок Ферран Торрес, який забив вирішальний гол у фіналі Мундіалю.
Повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026:
Окрім головної нагороди, організатори оголосили претендентів в інших категоріях:
Під час церемонії у Лондоні призи отримають також представниці жіночого футболу.
Раніше Кіліан Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч".