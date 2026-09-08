Шаленство в Мадриді: "Реал" переміг "Інтер" на старті Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" стартував в Лізі чемпіонів-2026/27 з перемоги. На "Сантьяго Бернабеу" мадридці перемогли "Інтер" в шаленому матчі.

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

"Реал" - "Інтер" - 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 - Аугусто, 77.

Дебютна помилка Мартінеса

"Інтер", попри статус гостей, бадьоро почав гру, створив кілька моментів - а в районі 10-ї хвилини видав відрізок, коли "Реал" просто не міг перейти центр поля. Проте весь цей тиск не призвів до головного - забитого голу.

Заявка "Реала" на матч (Фото: realmadrid, X)

Натомість "вершкові" показали, що мати багато моментів необов'язково - достатньо в правильний момент змусити суперника помилитися і зіграти достатньо холоднокровно.

Sfidiamo il Real Madrid con questi 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/stOJagm0Mn — Inter (@Inter) September 8, 2026

Так сталося і на 14-й хвилині, коли Біссек припустився помилки, якою скористався Мбаппе. До речі, цей гол став 71-м голом француза в Лізі чемпіонів, що дозволило йому обійти в списку бомбардирів легенду "Реала" Рауля.

Так було і на 23-й хвилині - коли Хосеп Мартінес припустився жахливої помилки в дебютному матчі ЛЧ та під тиском Вальверде зіграв в ногу уругвайцю. Втім, наприкінці тайму Мартінес проявив себе вже зі знаком "плюс", зробивши подвійний сейв проти ударів Мбаппе та Беллінгема.

Фантастична дуель воротарів

Якщо в першому таймі "Реал" відчутно грав другим номером, то в другій половині матчу гра вирівнялась. І виграли від цього тільки глядачі - адже і "вершкові", і "неррадзуррі" регулярно створювали гольові моменти.

Проте і Тібо Куртуа, і Хосеп Мартінес творили справжню магію в воротах. Загалом бельгієць та іспанець зробили 13 сейвів на двох.

Та все ж "Інтер" відверто награв на гол - і на 77-й хвилині Карлос Аугусто замкнув простріл від Лаутаро, опинившись на вістрі. Але зрівняти рахунок міланському клубу так і не вдалося - фінальний свисток зафіксував перемогу "бланкос".