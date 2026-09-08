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Футбол 08 вересня 2026 · 22:20

"Астон Вілла" та АЕК розпочали виступи в Лізі чемпіонів з перемог

Етап ліги офіційно стартував, і команди вже встигли забити 6 голів в двох іграх
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Астон Вілла" та АЕК розпочали виступи в Лізі чемпіонів з перемог
"Астон Вілла" забила перший гол оснвоного етапу ЛЧ (Фото: УЄФА)
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У вівторок, 8 вересня, стартував 1-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезору-2026/27. В першому часовому слоті перемоги здобули "Астон Вілла" та АЕК.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перестрілка в Бельгії

"Астон Вілла" та "Брюгге" влаштували справжню перестрілку, переможцем з якої вийшов клуб з Бірмінгему. Вирішальним став перший тайм, в якому "Вілла" забила тричі зусиллями Макгінна, Буендіа та Джексона.

Бельгійці змогли забити по одному разу в кожному з таймів, проте цього не вистачило, щоби врятувати бодай нічию. Варто зазначити, що саме Джон Макгінн забив перший гол поточного розіграшу основного етапу ЛЧ.

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

"Брюгге" - "Астон Вілла" - 2:3 (1:3, 1:0)
Голи: Макгінн, 11, Буендіа, 22, Джексон, 43 - Ветлесен, 19, Трезольді (пенальті), 61.

Перемога без участі українця

Натомість АЕК вдома мінімально переграв ЛАСК. Олександр Зубков так і не з'явився на полі - проте греки змогли перемогти без його участі.

Єдиний гол в матчі в середині першого тайму записав на свій рахунок Марін.

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

АЕК - ЛАСК - 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: Марін, 21.

Раніше ми розповідали все, що необхідно знати про матчі першого туру Ліги чемпіонів.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Реал - : - Інтер
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Порту - : - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Борусія Дортмунд - : - Вільярреал
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