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Футбол 08 сентября 2026 · 22:20

"Астон Вилла" и АЕК начали выступления в Лиге чемпионов по победам

Этап лиги официально стартовал, и команды уже успели забить 6 голов в двух играх.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Астон Вилла" и АЕК начали выступления в Лиге чемпионов по победам
"Астон Вилла" забила первый гол основного этапа ЛЧ (Фото: УЕФА)
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Во вторник, 8 сентября, стартовал 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов по футболу сезора-2026/27. В первом временном слоте победы одержали "Астон Вилла" и АЕК.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Перестрелка в Бельгии

"Астон Вилла" и "Брюгге" устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышел клуб из Бирмингема. Решающим стал первый тайм, в котором "Вилла" забила трижды усилиями Макгинна, Буэндиа и Джексона.

Бельгийцы смогли забить по одному разу в каждом из таймов, однако этого не хватило, чтобы спасти хотя бы ничью. Следует отметить, что именно Джон Макгинн забил первый гол текущего розыгрыша основного этапа ЛЧ.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

"Брюгге" - "Астон Вилла" - 2:3 (1:3, 1:0)
Голы: Макгинн, 11, Буэндиа, 22, Джексон, 43 – Ветлесен, 19, Трезольди (пенальти), 61.

Победа без участия украинца

АЕК дома минимально переиграл ЛАСК. Александр Зубков так и не появился на поле – однако греки смогли победить без его участия.

Единственный гол в матче в середине первого тайма записал на свой счет Марин.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

АЕК – ЛАСК – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: Марин, 21.

Раньше мы рассказывали все, что необходимо знать о матчах первого тура Лиги чемпионов.

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Реал - : - Интер
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Порту - : - Манчестер Сити
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Боруссия Дортмунд - : - Вильярреал
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