Суперматч "Реала" и "Интера", дебют Турана и дуэль бывших Моуринью: превью 1-го тура Лиги чемпионов

Уже сегодня европейские футбольные болельщики получат долгожданную дофаминовую порцию: Лига чемпионов 2026/2027 открывает свои двери. В программе первого тура 18 матчей, которые сыграют в течение трех дней.
Sport RBC.UA при поддержке GGBET рассказывает о ключевых дуэлях первого тура Лиги чемпионов. Уже в первый матч болельщики получат возможность насладиться матчами, которые вполне могли бы претендовать если не на статус финала, то хотя бы на полуфинал ЛЧ. И, конечно же, все внимание приковано к первому за два года матчу "Шахтера" в Лиге чемпионов.
Уже сегодня вечером состоится первая шестерка матчей. Два из них вынесены на 19:45 по Киеву, еще четыре запланированы на 22:00.
Все начнется в Афинах, где АЕК нашего Александра Зубкова сыграет против австрийского ЛАСКа. Параллельно с этим матчем "Брюгге" будет принимать "Астон Виллу".
А вот в 22:00 зрителям придется помучиться с выбором: в гости в "Порт" едет модернизированный "Манчестер Сити", который очень активно провел летнее трансферное окно. Дортмундская "Боруссия" сойдется в "желтом" дерби с испанским "Вильярреалом", а "Лилль" дома будет противостоять "Бетису".
Настоящим украшением в этот вечер станет матч "Реал" – "Интер". Во-первых, с обеими командами сыграет донецкий "Шахтер" уже в текущем розыгрыше ЛЧ. Во-вторых, в памяти болельщиков "Интера" нынешний наставник "Реала" Жозе Моуриньо оставил теплые воспоминания, ведь именно под его руководством "нерра-адзурри" в последний раз выигрывали Лигу чемпионов в 2010 году. Ну и третий фактор, согласитесь, такая афиша матча вполне тянет на финал, не правда ли?
В последний раз "Реал" и "Интер" играли друг против друга в том же году, когда обе команды были соперниками донецкого "Шахтера" – в 2021-м. Тогда в обоих матчах победили "Галактикос": в Мадриде 2:0, а в Милане – 1:0. Следовательно, "Интер" достаточно мотивирован к успеху в грядущем матче. На официальном уровне итальянская команда не выигрывала у "Реала" с 1998 года, когда на групповом этапе победила в домашнем матче 3:1.
"Реал" готов покорять Лигу чемпионов (фото: ФК "Реал" Мадрид)
Впрочем, к матчу с "Интером" мадридский клуб подходит на фоне серьезных кадровых потерь. Рауль Асенсио, Эдер Милитао, Родриго и Ферлан Менди эту игру пропустят из-за травм.
А вот Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер и Бернарду Силва не будут играть по дисциплинарным причинам: все они имеют дисквалификацию из-за полученных красных карточек в предыдущих матчах Лиги чемпионов.
Насладиться футболом высочайшего уровня можно будет и в среду, 9 сентября. Здесь также два матча состоятся в 19:45 и еще четыре – в 22:00.
В первом слоте все понятно: при всем уважении к "Штутгарту" и "Викингу", армия фанатов "Барселоны" в мире больше. Поэтому логично предположить, что первый матч каталонцев в нынешнем розыгрыше ЛЧ соберет немалую аудиторию. Тем более, что болельщикам и телезрителям не придется мучиться с выбором, учитывая то, какие матчи состоятся в 22:00.
А в это время "Атлетико" с неизменным вождем Диего Симеоне приедет в гости в "Ливерпуль", а "Наполи" будет противостоять "Арсеналу". В прошлом сезоне "Ливерпуль" принимал "Атлетико" и тогда команды выдали яркий матч, завершившийся победой хозяев со счетом 3:2.
А вот "Наполи" с "Арсеналом" последний раз встречались не в Лиге чемпионов. В сезоне 2018/2019 жребий свел команды в четвертьфинале Лиги Европы, где "Арсенал" в двух матчах (2:0, 1:0) спокойно прошел итальянцев. Правда, "канониры" тогда дошли до финала турнира, где были биты "Челси" (1:4).
Болельщики "Арсенала" ждут от команды нового финала ЛЧ (фото: ФК "Арсенал" Лондон)
Еще один матч в этот вечер имеет украинский подтекст. В гости в ПСЖ едет братский "Слован". За парижан выступает наш Илья Забарный, за братиславскую команду – Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Ну а в Лиссабоне в этот же вечер "Спортинг" будет принимать "Галатасарай".
Украинские болельщики с нетерпением ждут четверга, когда свой первый матч в Лиге чемпионов сыграет "Шахтер". Среди других дуэлей в этот день отмечаем противостояние двух бывших команд Жозе Моуринью: "Фенербахче" принимает "Рому".
Арда Туран дебютирует в качестве тренера в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне турецкий специалист довел "Шахтер" до полуфинала Лиги конференций, что в военных условиях очень хороший результат. К дебюту в ЛЧ "горняки" подходят на фоне победы в непростом матче чемпионата против львовских "Карпат" (2:1).
"Шахтер" перед стартом в ЛЧ победил "Карпаты" (фото: ФК "Шахтер")
С первым соперником в ЛЧ "Шахтеру" относительно повезло: нидерландский ПСВ тяжело входил в текущий сезон. Команда проиграла матч за Суперкубок Нидерландов "АЗ Алкмаару" (0:4). Затем последовала ничья в матче 1-го тура Эредивизи с "Фортуной" Ситтард (2:2). Однако после этого команда Петера Боша выдала серию четырех побед подряд. Последним под руку попал "Аякс" нашего Виктора Цыганкова – 3:1.
"Шахтер" и ПСВ встречались в Лиге чемпионов два года назад. В 2024-м Александр Зубков и Даниил Сикан заставили страдать "Филипс Стедиум", забив два мяча. "Шахтер" вел 2:0, но умудрился проиграть 2:3. Причем голы от Тильмана и Пепи донецкая команда пропускала после 90-й минуты. Поэтому мотивация отомстить за то поражение у "Шахтера" должна быть на должном уровне.
Из других матчей игрового дня отметим еще один дебют: Сеск Фабрегас и его Комо будут принимать РБ "Лейпциг". А вот в гости в "Баварию" едет крепкий "Буде-Глимт", силу которого в прошлом сезоне изрядно на себе почувствовали "Интер" и "Манчестер Сити". В конце концов, в этом сезоне норвежцы хорошо проявили себя в квалификации Лиги чемпионов, поэтому Гарри Кейну и компании точно не будет легко с этим соперником.
В Украине все матчи Лиги чемпионов будут показывать медиасервис MEGOGO. Этот контент доступен в тарифах MEGOPACK и "Спорт". Смотреть трансляцию можно не более чем на двух устройствах одновременно.
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