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Футбол 07 сентября 2026 · 15:31

Матчи УПЛ в Киеве под угрозой: в столице вводят строгие ограничения из-за безопасности

В городе временно запрещают массовые спортивные мероприятия на аренах без укрытий
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Матчи УПЛ в Киеве под угрозой: в столице вводят строгие ограничения из-за безопасности
Стадион "Динамо" в Киеве (фото: ФК "Динамо")
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Проведение матчей украинской Премьер-лиги и других спортивных соревнований в столице оказалось под вопросом. В Киеве принимается решение о временном запрете массовых мероприятий из-за существенного ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление городского головы Виталия Кличко.

Запрет на массовые мероприятия и требования к аренам

В столице вводят новые жесткие ограничения, которые напрямую повлияют на спортивную жизнь города. В связи с ростом угрозы для гражданского населения под запрет попадают все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

Ограничения касаются как открытых территорий, так и спортивных сооружений, которые не оборудованы надлежащими укрытиями или не имеют их непосредственно поблизости. Главная цель таких мер – минимизировать риски для зрителей, спортсменов и персонала во время проведения массовых мероприятий.

Судьба футбольных поединков в столице

Под удар попадают сразу несколько клубов элитного дивизиона чемпионата Украины, которые проводят свои домашние матчи на киевских аренах. Помимо столичных "Динамо" и "Оболони", это луганская "Заря". Еще один столичный клуб – "Левый Берег" – домашние встречи проводит на арене, расположенной в Киевской области.

Теперь организаторам соревнований и руководству УПЛ придется экстренно искать выходы из ситуации.

Среди возможных сценариев развития событий – проведение матчей без зрителей, перенос игр на стадионы, где есть сертифицированные укрытия необходимой вместимости, или изменение городов-хозяев для будущих поединков. Официальные решения относительно пересмотра календаря ожидаются в ближайшее время.

Добавим, что в следующем, 6-м туре УПЛ в столице запланирован один матч. В понедельник, 14 сентября, "Динамо" на собственной арене должно принять "Эпицентр" из Каменец-Подольского.

Напомним, что недавно вражеские прилеты прошли рядом со стадионом "Динамо" .

Главные матчи
Ла Лига 7 сентября 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Лига 7 сентября 22:30
Эльче - : - Реал Сосьедад
Серия А 7 сентября 21:45
Удинезе - : - Лацио
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