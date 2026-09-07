rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 07 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Украинские арбитры будут судить ПСЖ в Лиге чемпионов: детали громкого назначения
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 07 сентября 2026 · 12:49

Украинские арбитры будут судить ПСЖ в Лиге чемпионов: детали громкого назначения

Бригада Николая Балакина будет обслуживать поединок парижан против команды двух украинцев
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинские арбитры будут судить ПСЖ в Лиге чемпионов: детали громкого назначения
Николай Балакин (фото: ФК "Динамо")
Add as a preferred source on Google

Судейский комитет УЕФА доверил украинской бригаде арбитров работу на матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Украинцы будут обслуживать поединок в Париже с участием действующего обладателя трофея.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Отечественная бригада на парижской арене

Главным рефери противостояния между французским ПСЖ и словацким "Слованом" станет Николай Балакин. На линиях ему помогут ассистенты Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.

Иностранными в судейской команде будут только специалисты по системе ВАР – главным арбитром видеоповторов назначен англичанин Майкл Салсбери, а его помощником станет словенец Матей Юг. Для Балакина этот поединок станет уже пятым в карьере на уровне основного этапа самого престижного еврокубка.

Украинское дерби и дата поединка

Назначение привлекает особое внимание, поскольку в составе обоих клубов выступают украинские футболисты. За парижский гранд играет защитник Илья Забарный, тогда как цвета клуба из Братиславы защищают полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич.

Поединок между ПСЖ и "Слованом" состоится в среду, 9 сентября, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже. Стартовый свисток Николая Балакина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Раньше мы писали, что "Шахтер" удивил заявкой на Лигу чемпионов.

Теги: Футбол ПСЖ
Главные матчи
Ла Лига 7 сентября 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Лига 7 сентября 22:30
Эльче - : - Реал Сосьедад
Серия А 7 сентября 21:45
Удинезе - : - Лацио
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Первая отставка в топ-лигах: итальянский гранд указал на дверь чемпиону мира Первая отставка в топ-лигах: итальянский гранд указал на дверь чемпиону мира В ФИФА сделали заявление о выборах Инфантино после громкого скандала с ЧМ В ФИФА сделали заявление о выборах Инфантино после громкого скандала с ЧМ Драма в Нью-Йорке: Костюк отыграла 5 матчболов сквозь слезы и боль, но выбыла с US Open Драма в Нью-Йорке: Костюк отыграла 5 матчболов сквозь слезы и боль, но выбыла с US Open
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины