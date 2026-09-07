Українські арбітри судитимуть ПСЖ у Лізі чемпіонів: деталі гучного призначення

Суддівський комітет УЄФА довірив українській бригаді арбітрів роботу на матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Українці обслуговуватимуть поєдинок у Парижі за участю чинного володаря трофею.

Вітчизняна бригада на паризькій арені

Головним рефері протистояння між французьким ПСЖ та словацьким "Слованом" стане Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть асистенти Олександр Беркут та Віктор Матяш. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин.

Іноземними у суддівській команді будуть лише фахівці за системою ВАР – головним арбітром відеоповторів призначено англійця Майкла Салсбері, а його помічником стане словенець Матей Юг. Для Балакіна цей поєдинок стане вже п'ятим у кар'єрі на рівні основного етапу найпрестижнішого єврокубка.

Українське дербі та дата поєдинку

Призначення привертає особливу увагу, оскільки у складі обох клубів виступають українські футболісти. За паризький гранд грає захисник Ілля Забарний, тоді як кольори клубу з Братислави захищають півзахисник Данило Ігнатенко та форвард Микола Кухаревич.

Поєдинок між ПСЖ та "Слованом" відбудеться у середу, 9 вересня, на стадіоні "Парк-де-Пренс" у Парижі. Стартовий свисток Миколи Балакіна лунатиме о 22:00 за київським часом.