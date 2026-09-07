Тріумф одного клубу: УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера за підсумками серпня

Українська Прем'єр-ліга офіційно підбила підсумки стартового місяця сезону-2026/27. За результатами спільного голосування експертів та вболівальників усі головні індивідуальні нагороди серпня дісталися представникам одного клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Тріумф Яна Костенка серед гравців

Найкращим футболістом серпня в УПЛ визнано нападника львівських "Карпат" Яна Костенка. У серпні 23-річний форвард брав участь у трьох переможних поєдинках своєї команди, в яких відзначився двома забитими м'ячами та стабільно потрапляв до символічних збірних турів.

У голосуванні експертів УПЛ ТБ та медійників Костенко посів друге місце, поступившись одноклубнику Фелліпе Вієйрі. Проте вболівальники віддали більшість голосів саме українському нападнику (31%). У сумарному підсумку Ян Костенко набрав 53,3% балів і посів першу сходинку, випередивши Фелліпе (38,2%) та півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня (25,1%).

Ян Костенко (фото: ФК "Карпати")

Впевнена перемога Франсіско Фернандеса

У номінації на найкращого тренера місяця беззаперечну перемогу здобув головний тренер "Карпат" Франсіско (Фран) Фернандес. Під керівництвом іспанського спеціаліста львівський колектив набрав 10 очок із 12-ти можливих, здолавши "Кривбас" (4:1), ЛНЗ (3:0) та "Буковину" (3:0), а також зігравши внічию з "Лівим Берегом" (1:1).

Іспанський фахівець посів перше місце як за версією експертного середовища (46,8%), так і в голосуванні вболівальників (55,2%). Разом Фернандес набрав 102%, випередивши головного тренера "Полісся" Руслана Ротаня (54%) та наставника "Епіцентра" Сергія Нагорняка (38,4%).