Триумф одного клуба: УПЛ объявила лучших игрока и тренера по итогам августа

Украинская Премьер-лига официально подвела итоги стартового месяца сезона-2026/27. По результатам совместного голосования экспертов и болельщиков все главные индивидуальные награды августа достались представителям одного клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Триумф Яна Костенко среди игроков

Лучшим футболистом августа в УПЛ признан нападающий львовских "Карпат" Ян Костенко. В августе 23-летний форвард участвовал в трех победных поединках своей команды, в которых отличился двумя забитыми мячами и стабильно попадал в символические сборные туров.

В голосовании экспертов УПЛ ТВ и медийщиков Костенко занял второе место, уступив одноклубнику Феллипе Виейре. Однако болельщики отдали большинство голосов именно украинскому нападающему (31%). В суммарном итоге Ян Костенко набрал 53,3% баллов и занял первую строчку, опередив Феллипе (38,2%) и полузащитника житомирского "Полесья" Владислава Велетня (25,1%).

Ян Костенко (фото: ФК "Карпаты")

Уверенная победа Франсиско Фернандеса

В номинации на лучшего тренера месяца безоговорочную победу одержал главный тренер "Карпат" Франсиско (Фран) Фернандес. Под руководством испанского специалиста львовский коллектив набрал 10 очков из 12-ти возможных, одолев "Кривбасс" (4:1), ЛНЗ (3:0) и "Буковину" (3:0), а также сыграв вничью с "Левым Берегом" (1:1).

Испанский специалист занял первое место как по версии экспертной среды (46,8%), так и в голосовании болельщиков (55,2%). Итого Фернандес набрал 102%, опередив главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня (54%) и наставника "Эпицентра" Сергея Нагорняка (38,4%).