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Баскетбол 07 сентября 2026 · 11:17

Украинец феерически дебютировал за "Реал": впереди старт в Евролиге

Защитник вышел в стартовом составе "сливочных" и стал одним из самых результативных в матче
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинец феерически дебютировал за "Реал": впереди старт в Евролиге
Максим Шульга в первой игре за мадридцев (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Защитник сборной Украины Максим Шульга провел дебютный поединок в составе мадридского "Реала". Уже в первом предсезонном матче 24-летний баскетболист вышел в стартовой пятерке и помог "королевскому клубу" одержать разгромную победу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Яркий старт и высокая эффективность

В первой спарринговой игре предсезонной подготовки "Реал" разгромил "Басконию" со счетом 121:80. Шульга начал поединок в стартовом составе и провел на площадке 18 минут и 21 секунду. За это время защитник набрал 15 очков, реализовав 2 из 2 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 5 из 6 штрафных бросков.

Также украинец отдал 5 результативных передач, собрал 2 подбора и сделал 4 перехвата при 2 потерях и 1 фоле, завершив игру с итоговым рейтингом эффективности "+24". По количеству добытых пунктов Максим стал вторым результативным игроком мадридцев после Факундо Кампаццо.

Украинец феерически дебютировал за &quot;Реал&quot;: впереди старт в Евролиге

Максим Шульга вышел в стартовой пятерке "Реала" (фото: x.com/RMBaloncesto)

Контракт с грандом и новый этап карьеры

Украинский баскетболист подписал с мадридским клубом двухлетнее соглашение – до завершения сезона-2027/28. Предыдущий сезон-2025/26 Шульга провел в НБА, выступая за "Бостон Селтикс", в составе которого отыграл 11 матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. Летом игрок также дебютировал за сборную Украины в отборе на ЧМ-2027.

Напомним, "Реал" является действующим чемпионом Испании и финалистом Евролиги в прошлом сезоне. Первый официальный поединок нового сезона мадридцы проведут 24 сентября в рамках Евролиги против клуба "Дубай".

Ранее мы писали, что сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Реал
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Ла Лига 7 сентября 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Лига 7 сентября 22:30
Эльче - : - Реал Сосьедад
Серия А 7 сентября 21:45
Удинезе - : - Лацио
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