Украинец феерически дебютировал за "Реал": впереди старт в Евролиге

Защитник сборной Украины Максим Шульга провел дебютный поединок в составе мадридского "Реала". Уже в первом предсезонном матче 24-летний баскетболист вышел в стартовой пятерке и помог "королевскому клубу" одержать разгромную победу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба .

Яркий старт и высокая эффективность

В первой спарринговой игре предсезонной подготовки "Реал" разгромил "Басконию" со счетом 121:80. Шульга начал поединок в стартовом составе и провел на площадке 18 минут и 21 секунду. За это время защитник набрал 15 очков, реализовав 2 из 2 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 5 из 6 штрафных бросков.

Также украинец отдал 5 результативных передач, собрал 2 подбора и сделал 4 перехвата при 2 потерях и 1 фоле, завершив игру с итоговым рейтингом эффективности "+24". По количеству добытых пунктов Максим стал вторым результативным игроком мадридцев после Факундо Кампаццо.

Максим Шульга вышел в стартовой пятерке "Реала" (фото: x.com/RMBaloncesto)

Контракт с грандом и новый этап карьеры

Украинский баскетболист подписал с мадридским клубом двухлетнее соглашение – до завершения сезона-2027/28. Предыдущий сезон-2025/26 Шульга провел в НБА, выступая за "Бостон Селтикс", в составе которого отыграл 11 матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. Летом игрок также дебютировал за сборную Украины в отборе на ЧМ-2027.

Напомним, "Реал" является действующим чемпионом Испании и финалистом Евролиги в прошлом сезоне. Первый официальный поединок нового сезона мадридцы проведут 24 сентября в рамках Евролиги против клуба "Дубай".