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Футбол 07 сентября 2026 · 09:41

В ФИФА сделали заявление о выборах Инфантино после громкого скандала с ЧМ

Руководитель организации будет соревноваться за новый срок
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В ФИФА сделали заявление о выборах Инфантино после громкого скандала с ЧМ
Джанни Инфантино на женском ЧМ U-20 в Польше (фото: instagram.com/gianni_infantino)
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Международная федерация футбола впервые после резонансной ситуации вокруг продажи прав на Мундиаль подтвердила намерения Джанни Инфантино снова баллотироваться на должность руководителя организации. Функционер не собирается покидать кресло, несмотря на жесткое давление со стороны ведущих конфедераций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Планы Инфантино

В руководящей организации мирового футбола заверили, что планы действующего президента остаются неизменными, вне зависимости от последних событий в футбольном сообществе.

"Президент ФИФА еще в апреле объявил, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Конечно, ничего не изменилось. Господин Инфантино примет участие в выборах", - заявил спикер ФИФА.

Скандальный проект и реакция

Причиной глубочайшего кризиса в отношениях между руководством ФИФА и континентальными федерациями стала попытка продать часть коммерческих прав на чемпионат мира внешним частным инвесторам. Эта инициатива вызвала шквал возмущения, из-за чего ряд европейских структур выразили недоверие швейцарскому функционеру.

На фоне жесткого давления организация отказалась от противоречивого проекта, а сам Инфантино публично признал ошибки. Впрочем, это не остановило волну критики.

Поиск альтернативы и когда выборы

Возглавляющий организацию с 2016 года Джанни Инфантино пока остается единственным официальным претендентом. Однако европейский футбольный союз (УЕФА) совместно с партнерскими конфедерациями Азии и КОНКАКАФ уже готовится выдвинуть альтернативного кандидата.

Впрочем, ни одного имени потенциальных соперников действующего президента ФИФА пока не объявлено. Конечный срок подачи заявок на участие в выборах – 18 ноября. Сами же выборы пройдут 18 марта 2027 на 77-м конгрессе организации в Рабате (Марокко).

Ранее стало известно, что Украина хочет провести ЧМ по футболу вместе с Польшей.

Теги: Футбол ФИФА
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