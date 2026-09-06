Первый гол за полгода: Довбик забил и спас "Болонью" от поражения в Серии А (видео)

Артем Довбик стал главным героем "Болоньи" в матче третьего тура чемпионата Италии. Украинский нападающий появился на поле после перерыва и спас свою команду от очередного поражения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

Довбик в роли джокера

"Болонья" крайне неудачно начала новый сезон Серии А, проиграв два стартовых матча. В домашнем поединке против "Сассуоло" команда имела возможность реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Впрочем, Довбик в третий раз подряд начал матч на скамейке запасных. Гости первыми открыли счет, но в начале второго тайма конкурент украинца Роберто Пикколи восстановил равновесие. Радость хозяев длилась недолго – уже через шесть минут "Сассуоло" забил во второй раз.

На 66-й минуте на поле вышел Довбик. Украинец получил шанс помочь "Болонье" избежать третьего поражения подряд и воспользовался им сполна. На 90+1-й минуте Артем оказался первым на добивании и вторым касанием отправил мяч в угол ворот. Гол принес "Болонье" ничью – 2:2. После своего дебютного гола за новую команду Довбик снял футболку и получил желтую карточку.

Первый гол Артема за полгода

Для украинского форварда этот мяч стал первым в официальных матчах за последние полгода.

В последний раз Довбик забивал еще 6 января в составе "Ромы". Тогда он отличился в матче против "Лечче". Теперь же 29-летний нападающий открыл счет своим голам за "Болонью", в которую перебрался летом из "Ромы".