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Футбол 06 сентября 2026 · 21:20

Первый гол за полгода: Довбик забил и спас "Болонью" от поражения в Серии А (видео)

Украинец вышел на замену и отличился на 90+1-й минуте
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый гол за полгода: Довбик забил и спас "Болонью" от поражения в Серии А (видео)
Артем Довбик (фото: x.com/BolognaFC1909en)
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Артем Довбик стал главным героем "Болоньи" в матче третьего тура чемпионата Италии. Украинский нападающий появился на поле после перерыва и спас свою команду от очередного поражения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

Довбик в роли джокера

"Болонья" крайне неудачно начала новый сезон Серии А, проиграв два стартовых матча. В домашнем поединке против "Сассуоло" команда имела возможность реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Впрочем, Довбик в третий раз подряд начал матч на скамейке запасных. Гости первыми открыли счет, но в начале второго тайма конкурент украинца Роберто Пикколи восстановил равновесие. Радость хозяев длилась недолго – уже через шесть минут "Сассуоло" забил во второй раз.

На 66-й минуте на поле вышел Довбик. Украинец получил шанс помочь "Болонье" избежать третьего поражения подряд и воспользовался им сполна. На 90+1-й минуте Артем оказался первым на добивании и вторым касанием отправил мяч в угол ворот. Гол принес "Болонье" ничью – 2:2. После своего дебютного гола за новую команду Довбик снял футболку и получил желтую карточку.

Первый гол Артема за полгода

Для украинского форварда этот мяч стал первым в официальных матчах за последние полгода.

В последний раз Довбик забивал еще 6 января в составе "Ромы". Тогда он отличился в матче против "Лечче". Теперь же 29-летний нападающий открыл счет своим голам за "Болонью", в которую перебрался летом из "Ромы".

Также сегодня в АПЛ Миколенко и "Эвертон" вырвали ничью против МЮ на 90+6 минуте.

Теги: Футбол Чемпионат Италии Артем Довбик
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Ювентус - : - Милан
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