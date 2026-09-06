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Другое 06 сентября 2026 · 19:55

Украинский гонщик одержал историческую победу на этапе Формулы в Италии

Александр Бондарев триумфально дебютировал в серии FREC
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинский гонщик одержал историческую победу на этапе Формулы в Италии
Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
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17-летний украинский пилот Александр Бондарев одержал историческую победу в Региональном европейском чемпионате Формулы (FREC). В своем дебютном уикенде в серии гонщик завоевал "золото" в итальянской Имоле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на FIA Official.

Борьба с лидером и драматический финиш

Украинец, выступающий за команду Van Amersfoort Racing, выиграл квалификацию и начал решающую гонку с поул-позиции. Бондарев уверенно провел все 15 кругов дистанции и сдержал безумное давление лидера общего зачета чемпионата, итальянца Эмануэле Оливьери.

На финише украинец опередил Оливьери всего на 0,443 секунды, а итоговую тройку призеров замкнул нидерландец Рено Франкот. Этот триумф стал не только первым для Бондарева на этом уровне, но и принес команде Van Amersfoort Racing первую победу в текущем сезоне.

Результаты гонки в Имоле (Топ-3):

  1. Александр Бондарев (Украина)
  2. Эмануэле Оливьери (Италия)
  3. Рено Франкот (Нидерланды)

Украинский гонщик одержал историческую победу на этапе Формулы в Италии

Украинский гонщик одержал историческую победу на этапе Формулы в Италии

Исторический дебют украинца

Этап в Имоле стал для 17-летнего украинца первым в FREC, который считается следующей ступенью после Формулы-4. Дебют оказался триумфальным: в первых двух гонках уик-энда Бондарев занял 10-е и 2-е места, а в третий получил высшую награду. Благодаря такому выступлению украинец сразу поднялся на 14-ю строчку в общем зачете чемпионата, имея в активе 37 очков.

Александр Бондарев стал первым в истории украинским гонщиком, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала в системе соревнований автогонок Формулы.

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Теги: Формула-1
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