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Футбол 05 сентября 2026 · 20:04

Не отпустили "Полесье": "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами"

"Горняки" смогли реабилитироваться за поражение в прошлом туре и победили на выезде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не отпустили "Полесье": "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами"
"Горняки" одержали волевую победу (Фото: ФК "Карпаты")
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Донецкий "Шахтер" победил львовские "Карпаты" в центральном матче 5-го тура УПЛ. Дончане, пропустив первыми, все же смогли одержать победу.

О ходе и результате игры сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига. 5 тур

"Карпаты" – "Шахтер" – 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: Русин, 12 – Мейреллиш, 25, Алиссон, 67.

Течение матча

Львовяне довольно быстро открыли счет в матче – уже на 12-й минуте Русин смог расстроить Потрошителя. Однако "горняки" отыгрались еще до перерыва - гол на счету Луки Мейреллиша. В общем, в первом тайме продолжалась равная игра, несмотря на преимущество "Шахтера" за владением мячом.

Начало второй половины также прошло в равной борьбе. Однако серия замен от Арды Турана все же переломила ход встречи - на 67-й минуте Аллисон вывел дончан вперед. Ассист на него отдал Исаке Силва, который именно вышел на замену.

Несмотря на то, что в конце матча свежее и опаснее выглядели именно хозяева, переломить ход игры на стадионе "Украина" они не смогли.

Турнирное положение

Первое поражение в сезоне отбросило "Карпаты" на третье место в УПЛ.

Зато "Шахтер" поднялся на второе место и уступает "Полесью" только по личным встречам.

Ранее мы сообщали, что "Харьков" не заметил "Оболонь", оформив разгром еще в первом тайме.

Теги: Футбол УПЛ Шахтер Карпаты
Главные матчи
Серия А 5 сентября 18:00
Интер - : - Наполи
УПЛ 5 сентября 18:00
Карпаты - : - Шахтер
Бундеслига 5 сентября 18:30
Шальке - : - Бавария
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