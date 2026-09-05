Не отпустили "Полесье": "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами"

Донецкий "Шахтер" победил львовские "Карпаты" в центральном матче 5-го тура УПЛ. Дончане, пропустив первыми, все же смогли одержать победу.

Украинская Премьер-лига. 5 тур

"Карпаты" – "Шахтер" – 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: Русин, 12 – Мейреллиш, 25, Алиссон, 67.

Течение матча

Львовяне довольно быстро открыли счет в матче – уже на 12-й минуте Русин смог расстроить Потрошителя. Однако "горняки" отыгрались еще до перерыва - гол на счету Луки Мейреллиша. В общем, в первом тайме продолжалась равная игра, несмотря на преимущество "Шахтера" за владением мячом.

Начало второй половины также прошло в равной борьбе. Однако серия замен от Арды Турана все же переломила ход встречи - на 67-й минуте Аллисон вывел дончан вперед. Ассист на него отдал Исаке Силва, который именно вышел на замену.

Несмотря на то, что в конце матча свежее и опаснее выглядели именно хозяева, переломить ход игры на стадионе "Украина" они не смогли.

Турнирное положение

Первое поражение в сезоне отбросило "Карпаты" на третье место в УПЛ.

Зато "Шахтер" поднялся на второе место и уступает "Полесью" только по личным встречам.