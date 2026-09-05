Погром в первом тайме: "Харьков" не заметил "Оболонь"

ФК "Харьков" не оставил шансов "Оболони" в матче 5-го тура УПЛ. За первые 15 минут харьковчане трижды огорчили киевский клуб.

Украинская Премьер-лига. 5 тур

"Харьков" - "Оболонь" - 5:0 (5:0, 0:0)

Голы: Итодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупский, 24.

Удаление: Волохатый, 7.

Течение матча

Харьковчане открыли счет уже на 9-й минуте – Итодо реализовал пенальти за фол Мохнатого против Салюка. Также игрок "Оболони" увидел за этот фол вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

В результате хозяева еще дважды отличились в воротах киевлян до 15 минут, воспользовавшись численным преимуществом. В обоих случаях к головам присоединился Забергджа – сначала его прострел замкнул Парако, а затем и сам Батон отправил мяч в сетку.

Завершили разгром "пивоваров" Крупский на 24-й минуте и тот же Итодо, который оформил дубль, воспользовавшись опрометчивым пасом соперника.

Воздушная тревога и турнирное положение

Матч на 88-й минуте прервали из-за воздушной тревоги. После паузы в 2,5 часа команды все же доиграли необходимые минуты и официально зафиксировали погром от "Харькова".

Благодаря этому успеху харьковский клуб поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, имея 9 очков. "Оболонь" с тремя баллами осталась 14-й.