Погром в першому таймі: "Харків" не помітив "Оболонь"

ФК "Харків" не залишив шансів "Оболоні" в матчі 5-го туру УПЛ. За перші 15 хвилин харків'яни тричі засмутили київський клуб.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

"Харків" - "Оболонь" - 5:0 (5:0, 0:0)

Голи: Ітодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупський, 24.

Вилучення: Волохатий, 7.

Перебіг матчу

Харків'яни відкрили рахунок вже на 9-й хвилині - Ітодо реалізував пенальті за фол Волохатого проти Салюка. Також гравець "Оболоні" побачив за цей фол другу жовту картку і лишив команду в меншості.

В результаті господарі ще двічі відзначились у воротах киян до 15-ї хвилини, скориставшись чисельною перевагою. В обох випадках до голів долучився Забергджа - спочатку його простріл замкнув Парако, а потім і сам Батон відправив м'яч у сітку.

Довершили розгром "броварів" Крупський на 24-й хвилині та той-таки Ітодо, який оформив дубль, скориставшись необачним пасом суперника.

Повітряна тривога та турнірне становище

Матч на 88-й хвилині перервали через повітряну тривогу. Після паузи в 2,5 години команди все ж дограли необхідні хвилини та офіційно зафіксували погром від "Харкова".

Завдяки цьому успіху харківський клуб піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи 9 очок. "Оболонь" з трьома балами залишилася 14-ю.