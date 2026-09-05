rbc.ua
UA | RU
Субота, 05 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Погром в першому таймі: "Харків" не помітив "Оболонь"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 05 вересня 2026 · 17:57

Погром в першому таймі: "Харків" не помітив "Оболонь"

Раннє вилучення в складі "броварів" стало вирішальним
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Погром в першому таймі: "Харків" не помітив "Оболонь"
Господарі оформили розгром ще в першому таймі (Фото: ФК "Харків")
Add as a preferred source on Google

ФК "Харків" не залишив шансів "Оболоні" в матчі 5-го туру УПЛ. За перші 15 хвилин харків'яни тричі засмутили київський клуб.

Про перебіг та результат гри повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

"Харків" - "Оболонь" - 5:0 (5:0, 0:0)
Голи: Ітодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупський, 24.
Вилучення: Волохатий, 7.

Перебіг матчу

Харків'яни відкрили рахунок вже на 9-й хвилині - Ітодо реалізував пенальті за фол Волохатого проти Салюка. Також гравець "Оболоні" побачив за цей фол другу жовту картку і лишив команду в меншості.

В результаті господарі ще двічі відзначились у воротах киян до 15-ї хвилини, скориставшись чисельною перевагою. В обох випадках до голів долучився Забергджа - спочатку його простріл замкнув Парако, а потім і сам Батон відправив м'яч у сітку.

Довершили розгром "броварів" Крупський на 24-й хвилині та той-таки Ітодо, який оформив дубль, скориставшись необачним пасом суперника.

Повітряна тривога та турнірне становище

Матч на 88-й хвилині перервали через повітряну тривогу. Після паузи в 2,5 години команди все ж дограли необхідні хвилини та офіційно зафіксували погром від "Харкова".

Завдяки цьому успіху харківський клуб піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи 9 очок. "Оболонь" з трьома балами залишилася 14-ю.

Раніше ми повідомляли, що "Колос" в меншості вирвав нічию проти "Кривбаса".

Теги: Футбол
Головні матчі
Серія А 5 вересня 18:00
Інтер - : - Наполі
УПЛ 5 вересня 18:00
Карпати - : - Шахтар
Бундесліга 5 вересня 18:30
Шальке - : - Баварія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
На останніх хвилинах: "Колос" в меншості вирвав нічию проти "Кривбаса" На останніх хвилинах: "Колос" в меншості вирвав нічию проти "Кривбаса" Україна вибила Австралію та зіграє з Бразилією в 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки Україна вибила Австралію та зіграє з Бразилією в 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки Втретє поспіль: Дорощук фінішував на подіумі в фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту Втретє поспіль: Дорощук фінішував на подіумі в фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України