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Інше 05 вересня 2026 · 12:32

Втретє поспіль: Дорощук фінішував на подіумі в фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту

Український стрибун у висоту розділив третє місце із легендарним Джанмарко Тамбері
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втретє поспіль: Дорощук фінішував на подіумі в фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту
Олег Дорощук (Фото: oleh_doroshchuk, Instagram)
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Український легкоатлет Олег Дорощук виборов бронзову нагороду у стрибках у висоту в фіналі Діамантової ліги. Українець розділив третє місце з олімпійським чемпіоном Джанмарко Тамбері.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід боротьби за медалі

Українець упевнено розпочав виступ, подолавши планки 2.16 м, 2.21 м та 2.25 м з першої спроби. Разом із ним без помилок цю висоту взяттями закрили олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері та американець Джувон Гаррісон.

Вирішальною стала висота 2.28 м. Її з першої спроби неочікувано підкорив поляк Матеуш Колодзейський, а згодом - Гаррісон. Дорощук та Тамбері не змогли взяти планку. Італієць переніс дві спроби на 2.31 м, але також схибив, розділивши третє місце з українцем.

Переможцем фіналу став Колодзейський, який обійшов Гаррісона завдяки меншій кількості спроб.

Діамантова ліга-2026. Стрибки у висоту, чоловіки:

  1. Матеуш Колодзейський (Польща) - 2.28 м
  2. Джувон Гаррісон (США) - 2.28 м
  3. Олег Дорощук (Україна) - 2.25 м
  4. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2.25 м

Серія Дорощука в фіналах

Для українського спортсмена це був третій поспіль фінал Діамантової ліги у кар'єрі. На двох попередніх турнірах він ставав срібним призером.

Також варто зазначити, що Олег Дорощук є чинним чемпіоном світу, вигравав чемпіонат Європи-2025 в приміщенні, а також є срібним призером літнього Євро-2026 та бронзовим призером Євро-2024.

Раніше ми повідомляли, що Олег Дорощук став одним з п'яти українських спортсменів, які отримали запрошення на абсолютний чемпіонат з легкої атлетики.

Теги: Легка атлетика
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