Невдале повернення: кривдник Джошуа програв в першому бою за 2 роки

Колишній чемпіон світу у хевівейті Енді Руїс зазнав сенсаційної поразки від польського боксера Даміана Книби. Поєдинок відбувся в Ньюарку та став головною подією вечора боксу.
Про результат поєдинку повідомляє Sport RBC.UA.
Американський боксер вважався беззаперечним фаворитом перед боєм, проте Книба з перших секунд захопив ініціативу. Поляк грамотно працював на дистанції та регулярно пробивав суперника, тоді як Руїс діяв незвично пасивно.
Ключовий епізод бою стався у сьомому раунді, коли Книба відправив Руїса у важкий нокдаун. У восьмому раунді американець спробував активізуватися та змусив поляка відійти в оборону.
Проте у чемпіонських трихвилинках Книба чудово працював на ногах і не дозволив ексчемпіону змінити хід протистояння. В підсумку судді віддали перемогу поляку одноголосно - 117:100, 114:113 та 114:113.
Це був перший бій для Руїса із серпня 2024-го року. Тоді його протистояння із Джарреллом Міллером завершилось внічию.
Востаннє ж перемагав Руїс ще в вересні 2022-го року. Загалом в пасиві американця вже три поразки.
Книба востаннє виходив на ринг у січні. Тоді поляк поступився Агіту Кабаєлу технічним нокаутом у третьому раунді.
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