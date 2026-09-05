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Теніс 05 вересня 2026 · 10:55

Сумна сенсація: Світоліна програла росіянці Калінській на US Open

Вирішальною стала проблема українки при перших подачах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сумна сенсація: Світоліна програла росіянці Калінській на US Open
Еліна Світоліна (Фото: US Open)
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Українська тенісистка Еліна Світоліна несподівано поступилась росіянці Анні Калінській в третьому колі US Open. Матч тривав три сети.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг матчу

Гра тривала 1 годину 53 хвилини - і впродовж всього матчу українка мала складнощі при своїй першій подачі (49% влучань за всю гру). Зокрема, в першому сеті Еліна змогла взяти лише один свій гейм.

Калінська також припускалась помилок - зокрема, в другому сеті помилки росіянки та тиск від Світоліної призвели до перемоги української тенісистки. Також вдало Світоліна почала і третій сет - проте зрештою проблема при подачах повернулась, і в підсумку перемогу святкувала "нейтральна" спортсменка.

US Open-2026. Жінки. Третій раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) - 3:6, 6:2, 3:6

Статистика Світоліної

Це була шоста зустріч Світоліної з Калінською - станом на зараз українка має в активі чотириперемоги.

Також варто зазначити, що найкращим результатом українки на US Open лишається півфінал 2019-го року. Минулого року Еліна не змогла подолати перший раунд турніру. Востаннє ж третій раунд Відкритого чемпіонату США Світоліна подолала в 2021-му році - тоді українка дійшла до чвертьфіналу.

У 2026-му році Світоліна здобула 11 перемог у 15 матчах на турнірах Grand Slam. Зокрема, Еліна доходила до півфіналу Australian Open та чвертьфіналу Ролан Гаррос. Натомість, на Вімблдоні українка зупинилась у першому колі.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк ефектно розбила "нейтральну" Александрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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