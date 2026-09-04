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Футбол 04 вересня 2026 · 20:47

Бущан офіційно повернувся в "Динамо": відомі деталі несподіваної угоди

32-річний голкіпер залишив "Полісся" і захищатиме кольори рідного клубу до кінця сезону
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бущан офіційно повернувся в "Динамо": відомі деталі несподіваної угоди
Георгій Бущан (фото: ФК "Полісся")
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Київське "Динамо" офіційно підсилило воротарську позицію досвідченим вихованцем клубу. Столична команда оголосила про повернення голкіпера Георгія Бущана.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Умови трансферу

"Динамо" уклало угоду з житомирським "Поліссям" щодо оренди 32-річного воротаря. Орендний договір розрахований до завершення сезону-2026/2027.

Для Бущана це повернення до рідної команди, у системі якої він пройшов шлях від дитячо-юнацької академії до основного складу. Загалом за київський клуб Георгій провів 181 офіційний матч, ставав чемпіоном України, здобув два Кубки та три Суперкубки країни, а також неодноразово захищав ворота "біло-синіх" у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Бущан офіційно повернувся в &quot;Динамо&quot;: відомі деталі несподіваної угоди

Шлях після столиці та повернення додому

У січні 2025 року голкіпер залишив київський клуб і виступав у Саудівській Аравії за "Аль-Шабаб". Влітку 2025 року Бущан перейшов до житомирського "Полісся" – спочатку на правах оренди, а згодом підписав із житомирянами повноцінний контракт.

Тепер досвідчений воротар знову захищатиме кольори "Динамо" та допоможе рідній команді у боротьбі за трофеї.

Раніше ми повідомили, що "Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги.

Теги: Футбол Полісся Динамо
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