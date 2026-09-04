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Футбол 04 сентября 2026 · 20:47

Бущан официально вернулся в "Динамо": известны детали неожиданной сделки

32-летний голкипер покинул "Полесье" и будет защищать цвета родного клуба до конца сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бущан официально вернулся в "Динамо": известны детали неожиданной сделки
Георгий Бущан (фото: ФК "Полесье")
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Киевское "Динамо" официально усилило вратарскую позицию опытным воспитанником клуба. Столичная команда объявила о возвращении голкипера Георгия Бущана.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Условия трансфера

"Динамо" заключило соглашение с житомирским "Полесьем" по аренде 32-летнего вратаря. Арендный договор рассчитан до завершения сезона-2026/2027.

Для Бущана это возвращение в родную команду, в системе которой он прошел путь от детско-юношеской академии до основного состава. Всего за киевский клуб Георгий провел 181 официальный матч, становился чемпионом Украины, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны, а также неоднократно защищал ворота "бело-синих" в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Бущан официально вернулся в &quot;Динамо&quot;: известны детали неожиданной сделки

Путь после столицы и возвращение домой

В январе 2025 года голкипер покинул киевский клуб и выступал в Саудовской Аравии за "Аль-Шабаб". Летом 2025 года Бущан перешел в житомирское "Полесье" – сначала на правах аренды, а затем подписал с житомирянами полноценный контракт.

Теперь опытный вратарь будет снова защищать цвета "Динамо" и поможет родной команде в борьбе за трофеи.

Ранее мы сообщили, что "Динамо" подписало результативного вингера из европейской лиги.

Теги: Футбол Полесье Динамо
Главные матчи
УПЛ 4 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига 1 4 сентября 20:00
Лион - : - Осер
АПЛ 4 сентября 21:00
Ипсвич - : - Ливерпуль
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