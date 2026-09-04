Бущан официально вернулся в "Динамо": известны детали неожиданной сделки

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба .

Условия трансфера

"Динамо" заключило соглашение с житомирским "Полесьем" по аренде 32-летнего вратаря. Арендный договор рассчитан до завершения сезона-2026/2027.

Для Бущана это возвращение в родную команду, в системе которой он прошел путь от детско-юношеской академии до основного состава. Всего за киевский клуб Георгий провел 181 официальный матч, становился чемпионом Украины, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны, а также неоднократно защищал ворота "бело-синих" в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Путь после столицы и возвращение домой

В январе 2025 года голкипер покинул киевский клуб и выступал в Саудовской Аравии за "Аль-Шабаб". Летом 2025 года Бущан перешел в житомирское "Полесье" – сначала на правах аренды, а затем подписал с житомирянами полноценный контракт.

Теперь опытный вратарь будет снова защищать цвета "Динамо" и поможет родной команде в борьбе за трофеи.