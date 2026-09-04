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Теніс 04 вересня 2026 · 19:39

Костюк ефектно розбила "нейтральну" Александрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026

Марта вперше в кар'єрі обіграла незручну росіянку і повторила свій рекорд на "мейджорі"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Костюк ефектно розбила "нейтральну" Александрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Друга ракетка України та 11-та у світовому рейтингу Марта Костюк пробилась до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США-2026, вперше в кар'єрі здолавши незручну для себе росіянку Єкатерину Александрову (WTA 19).

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

US Open-2026. Третє коло

Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова – 6:3, 6:2

Впевнений реванш за попередні поразки

Костюк розпочала першу партію з потужного ривка 3:0 і дотиснула суперницю до кінця сету – 6:3.

У другій партії Марта поступалася 0:2, проте проявила характер, виграла шість геймів поспіль та розгромила опонентку – 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин.

Цей успіх став для Марти особливим, адже вона вперше в кар'єрі змогла обіграти Александрову. До цього суперниці зустрічалися двічі (у 2021 та 2022 роках), і в обох випадках переможницею виходила "нейтральна" тенісистка.

Костюк ефектно розбила &quot;нейтральну&quot; Александрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026

Повторення рекорду на US Open

Завдяки цій перемозі Костюк другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу на US Open, повторивши свій найкращий результат на кортах Нью-Йорка. Окрім того, українка вже на третьому поспіль турнірі Grand Slam доходить щонайменше до четвертого кола.

Наступна суперниця Марти Костюк у боротьбі за чвертьфінал визначиться у протистоянні між чешкою Ліндою Носковою та американкою Енн Лі.

Раніше ми розповіли, як чоловік Еліни Світоліної – Гаель Монфіс офіційно попрощався з турнірами Grand Slam.

Теги: Теніс Марта Костюк
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