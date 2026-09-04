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Теніс 04 вересня 2026 · 14:21

Останній матч Монфіса: чоловік Світоліної офіційно попрощався з турнірами Grand Slam (відео)

40-річний француз провів емоційний поєдинок у Нью-Йорку та зворушливо звернувся до фанатів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Останній матч Монфіса: чоловік Світоліної офіційно попрощався з турнірами Grand Slam (відео)
Гаель Монфіс (фото: x.com/usopen)
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Легендарний французький тенісист і чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс підійшов до фінішної прямої у своїй 23-річній професійній кар'єрі. На відкритому чемпіонаті США-2026 француз провів свій останній поєдинок у турнірах серії Grand Slam.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу американського "мейджора".

Прощальний поєдинок у Нью-Йорку

У другому колі US Open-2026 Монфіс, який перебуває на 311-й позиції рейтингу ATP і отримав вайлдкард від організаторів, поступився 15-й ракетці світу Лернеру Тьєну із США. Поєдинок тривав 2 години та 18 хвилин і завершився перемогою американця у трьох сетах – 6:3, 6:4, 6:3.

Свій виступ на турнірі Монфіс розпочав у день 40-річчя (1 вересня), здолавши у першому раунді парагвайця Адольфо Даніеля Вальєхо. Завдяки цьому Гаель став найстаршим тенісистом з 1992 року, якому вдалося виграти матч на US Open.

Одразу після завершення зустрічі з Тьєном організатори влаштували на корті урочисту церемонію, подарували ветерану пам'ятну фотографію та показали на екрані зворушливе відео з найяскравішими моментами його кар'єри.

Фінал кар'єри у Парижі

Під час підсумкового інтерв'ю на корті француз не стримував емоцій і подякував уболівальникам за багаторічну підтримку, підкресливши, що завжди намагався дарувати глядачам яскраве шоу.

"Вперше я приїхав сюди 2003 року – тоді ще для участі у юніорському турнірі. І ось я тут у 2026 році. Це був довгий шлях. Для мене було величезною честю усі ці роки грати перед вами. Я намагався щосили показувати теніс найвищого рівня та влаштовувати для вас справжнє шоу. Я ніколи цього не забуду", - сказав Монфіс.

Останніми професійними змаганнями в кар'єрі екс-шостої ракетки світу стане домашній турнір серії АТР 1000 у Парижі на початку листопада, після чого Гаель остаточно завершить виступи.

За свою тривалу кар'єру він здобув майже 600 перемог та двічі доходив до півфіналів на турнірах Грендслем.

Останній матч Монфіса: чоловік Світоліної офіційно попрощався з турнірами Grand Slam (відео)

Нагадаємо, що раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю останнього турніру Grand Slam в сезоні.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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