Останній матч Монфіса: чоловік Світоліної офіційно попрощався з турнірами Grand Slam (відео)

Легендарний французький тенісист і чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс підійшов до фінішної прямої у своїй 23-річній професійній кар'єрі. На відкритому чемпіонаті США-2026 француз провів свій останній поєдинок у турнірах серії Grand Slam.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу американського "мейджора".
У другому колі US Open-2026 Монфіс, який перебуває на 311-й позиції рейтингу ATP і отримав вайлдкард від організаторів, поступився 15-й ракетці світу Лернеру Тьєну із США. Поєдинок тривав 2 години та 18 хвилин і завершився перемогою американця у трьох сетах – 6:3, 6:4, 6:3.
Свій виступ на турнірі Монфіс розпочав у день 40-річчя (1 вересня), здолавши у першому раунді парагвайця Адольфо Даніеля Вальєхо. Завдяки цьому Гаель став найстаршим тенісистом з 1992 року, якому вдалося виграти матч на US Open.
Одразу після завершення зустрічі з Тьєном організатори влаштували на корті урочисту церемонію, подарували ветерану пам'ятну фотографію та показали на екрані зворушливе відео з найяскравішими моментами його кар'єри.
Під час підсумкового інтерв'ю на корті француз не стримував емоцій і подякував уболівальникам за багаторічну підтримку, підкресливши, що завжди намагався дарувати глядачам яскраве шоу.
"Вперше я приїхав сюди 2003 року – тоді ще для участі у юніорському турнірі. І ось я тут у 2026 році. Це був довгий шлях. Для мене було величезною честю усі ці роки грати перед вами. Я намагався щосили показувати теніс найвищого рівня та влаштовувати для вас справжнє шоу. Я ніколи цього не забуду", - сказав Монфіс.
Останніми професійними змаганнями в кар'єрі екс-шостої ракетки світу стане домашній турнір серії АТР 1000 у Парижі на початку листопада, після чого Гаель остаточно завершить виступи.
За свою тривалу кар'єру він здобув майже 600 перемог та двічі доходив до півфіналів на турнірах Грендслем.
Нагадаємо, що раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю останнього турніру Grand Slam в сезоні.