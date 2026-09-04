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Теннис 04 сентября 2026 · 19:39

Костюк эффектно разбила "нейтральную" Александрову и вышла в 1/8 финала US Open-2026

Марта впервые в карьере обыграла неудобную россиянку и повторила свой рекорд на "мейджоре"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Костюк эффектно разбила "нейтральную" Александрову и вышла в 1/8 финала US Open-2026
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Вторая ракетка Украины и 11-я в мировом рейтинге Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США-2026, впервые в карьере одолев неудобную для себя россиянку Екатерину Александрову (WTA 19).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

US Open-2026. Третий круг

Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова – 6:3, 6:2

Уверенный реванш за предыдущие поражения

Костюк начала первую партию с мощного рывка 3:0 и дожала соперницу к концу сета – 6:3.

Во второй партии Марта уступала 0:2, однако проявила характер, выиграла шесть гейма подряд и разгромила оппонентку - 6:2. Поединок длился 1 час 18 минут.

Этот успех стал для Марты особенным, ведь она впервые в карьере смогла обыграть Александрову. До этого соперницы встречались дважды (в 2021 и 2022 годах), и в обоих случаях победительницей выходила "нейтральная" теннисистка.

Костюк эффектно разбила &quot;нейтральную&quot; Александрову и вышла в 1/8 финала US Open-2026

Повторение рекорда на US Open

Благодаря этой победе Костюк второй сезон подряд вышла в 1/8 финала на US Open, повторив свой лучший результат на кортах Нью-Йорка. Кроме того, украинка уже на третьем подряд турнире Grand Slam доходит, по меньшей мере, до четвертого круга.

Следующая соперница Марты Костюк в борьбе за четвертьфинал определится в противостоянии между чешкой Линдой Носковой и американкой Энн Ли.

Ранее мы рассказали, как муж Элины Светолиной – Гаэль Монфис официально простился с турнирами Grand Slam.

Теги: Теннис Марта Костюк
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