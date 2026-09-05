Неудачный возврат: обидчик Джошуа проиграл в первом бою за 2 года

Бывший чемпион мира в хевивейте Энди Руис потерпел сенсационное поражение от польского боксера Дамиана Книбы. Поединок прошел в Ньюарке и стал главным событием вечера бокса.

Ход поединка и нокдаун

Американский боксер считался безоговорочным фаворитом перед боем, однако Книба с первых секунд захватил инициативу. Поляк грамотно работал на дистанции и регулярно пробивал соперника, тогда как Руис действовал необычно пассивно.

Ключевой эпизод боя произошел в седьмом раунде, когда Книба отправил Руиса в тяжелый нокдаун. В восьмом раунде американец попытался активизироваться и заставил поляка уйти в оборону.

Однако в чемпионских трехминутках Книба отлично работал на ногах и не позволил эксчемпиону изменить ход противостояния. В итоге судьи отдали победу поляку единогласно – 117:100, 114:113 и 114:113.

Возвращение после длительной паузы

Это было первое сражение для Руиса с августа 2024-го года. Тогда его противостояние с Джарреллом Миллером завершилось вничью.

В последний раз побеждал Руис еще в сентябре 2022 года. В общей сложности в пассиве американца уже три поражения.

Книба последний раз выходил на ринг в январе. Тогда поляк уступил Агиту Кабаелу техническим нокаутом в третьем раунде.