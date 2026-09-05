"Полесье" разгромило "Кудровку" и возглавило УПЛ: житомиряне забили пять голов

"Полесье" разгромило "Кудровку" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/27. Поединок в Житомире завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев, еще до перерыва получивших преимущество в два мяча, а во втором тайме довели дело до разгрома. Житомиряне набрали 12 очков и вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ

"Полесье" – "Кудровка": ход матча

"Полесье" очень быстро открыло счет. Уже на первой минуте Владислав Велетень воспользовался моментом и отправил мяч в ворота "Кудровки".

А на 11-й минуте положение гостей стало еще сложнее. Богдан Векляк получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве практически на весь матч. Хозяева продолжили контролировать ход встречи и перед самым перерывом удвоили преимущество. На 42-й минуте мяч после действий игрока "Кудровки" Думанюка оказался в собственных воротах - 2:0.

Впрочем, гости не ушли на перерыв без забитого мяча. В компенсированное к первому тайма время Рейнальдиньо Верлей сократил отставание – 2:1.

Второй тайм начался с задержкой из-за воздушной тревоги в Житомире. После возобновления игры "Полесье" быстро вернуло контроль над ситуацией. На 71-й минуте Игорь Краснопир реализовал пенальти и сделал счет 3:1.

Не прошло и пяти минут, как форвард житомирян оформил дубль – на 76-й минуте Краснопир забил четвертый гол своей команды. Точку в матче поставил Леандро Андраде. На 87-й минуте он забил пятый раз, установив окончательный счет – 5:1.

Таким образом, "Полесье" одержало четвертую победу в пяти турах чемпионата и с 12 очками возглавило турнирную таблицу УПЛ. "Кудровка" остается на 15-й позиции, имея два очка. Для команд это уже третья встреча в УПЛ в течение календарного года. В предыдущих двух матчах "Полесье" также побеждало "Кудровку" - оба раза со счетом 2:0.

УПЛ. 5-й тур

Полесье – Кудровка 5:1

Голы: Велетень, 1; автогол, Думанюк, 42; Краснопир, 72, 76; Андраде, 87 – Верлей, 45+1.

Турнирная таблица УПЛ

После этой победы "Полесье" возглавила турнирную таблицу: команда Руслана Ротаня имеет в активе 12 баллов в 5 матчах. Догнать или обойти житомирян могут львовские "Карпаты" или донецкий "Шахтер": эти соперники играют между собой сегодня, в 18:00.

У "Кудровки" ситуация куда хуже. Без победы команда имеет 2 очка и занимает 15 место в турнирной таблице.