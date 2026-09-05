Третий раз подряд: Дорощук финишировал на подиуме в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту

Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги. Украинец разделил третье место с олимпийским чемпионом Джанмарко Тамбери.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Украинец уверенно приступил к выступлению, преодолев планки 2.16 м, 2.21 м и 2.25 м с первой попытки. Вместе с ним без ошибок эту высоту взятиями закрыли олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери и американец Джувон Гаррисон.
Решающей стала высота 2.28 м. Ее с первой попытки неожиданно покорил поляк Матеуш Колодзейский, а затем Гаррисон. Дорощук и Тамбер не смогли взять планку. Итальянец перенес две попытки на 2.31 м, но также промахнулся, разделив третье место с украинцем.
Победителем финала стал Колодзейский, обошедший Гаррисона благодаря меньшему количеству попыток.
Бриллиантовая лига-2026. Прыжки в высоту, мужчины:
Для украинского спортсмена это был третий финал Бриллиантовой лиги в карьере. На двух предыдущих турнирах он становился серебряным призером.
Также стоит отметить, что Олег Дорощук является действующим чемпионом мира, выигрывал чемпионат Европы-2025 в помещении, а также серебряным призером летнего Евро-2026 и бронзовым призером Евро-2024.
Ранее мы сообщали, что Олег Дорощук стал одним из пяти украинских спортсменов , получивших приглашение на абсолютный чемпионат по легкой атлетике.