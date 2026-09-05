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Футбол 05 вересня 2026 · 15:19

На останніх хвилинах: "Колос" в меншості вирвав нічию проти "Кривбаса"

Ковалівці змогли двічі відігратися проти команди Ван Леувена
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На останніх хвилинах: "Колос" в меншості вирвав нічию проти "Кривбаса"
"Кривбас" та "Колос" поділили очки (Фото: ФК "Кривбас")
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"Кривбас" та "Колос" зіграли внічию в рамках 5-го туру УПЛ. Попри вилучення, ковалівці змогли зрівняти рахунок за кілька хвилин до фінального свистка.

Про перебіг та результат гри повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга, 5 тур

"Кривбас" - "Колос" - 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: Шевченко, 28 Вілівальд, 66 - Климчук, 38, Тахірі, 90+1.
Вилучення: Рухадзе, 80.

Перебіг матчу

"Кривбас" двічі виходив вперед під час матчу - проте "Колос" щоразу знаходив відповідь. Так, на гол Шевченка на 28-й хвилині ковалівці відповіли ударом Климчука на 38-й. Після тривалого розгляду VAR цей гол все ж зарахували.

Вдруге криворіжці вийшли вперед в середині другого тайму. А на 80-й хвилині, здавалося, закріпили перемогу, коли за друге попередження був вилучений Рухадзе. Проте вже в компенсований час просте закидання на чужу половину поля перетворилося на рятівний гол від Тахірі.

Ситуація в турнірній таблиці

Попри втрату очок, обидві команди змогли покращити турнірне становище - "Колос" піднявся на 15-е місце, і відстає від "Оболоні" всього на 1 очко, маючи при цьому матч в запасі.

А от "Кривбас" може втратити 9-е місце вже в неділю, якщо ЛНЗ чи "Верес" зможуть виграти свої матчі.

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" розгромило "Кудрівку" та очолило УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 5 вересня 13:00
Харків - : - Оболонь
УПЛ 5 вересня 13:00
Кривбас - : - Колос
УПЛ 5 вересня 18:00
Карпати - : - Шахтар
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