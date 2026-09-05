На последних минутах: "Колос" в меньшинстве вырвал ничью против "Кривбасса"

"Кривбасс" и "Колос" сыграли вничью в рамках 5-го тура УПЛ. Несмотря на изъятие, кузнецы смогли сравнять счет за несколько минут до финального свистка.

Украинская Премьер-лига, 5 тур

"Кривбасс" - "Колос" - 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: Шевченко, 28 Виливальд, 66 – Климчук, 38, Тахири, 90+1.

Удаление: Рухадзе, 80.

Течение матча

"Кривбасс" дважды выходил вперед во время матча, однако "Колос" каждый раз находил ответ. Так, на гол Шевченко на 28-й минуте кузнецы ответили ударом Климчука на 38-й. После продолжительного рассмотрения VAR этот гол все же засчитали.

Второй раз криворожцы вышли вперед в середине второго тайма. А на 80-й минуте, казалось, закрепили победу, когда за второе предупреждение был изъят Рухадзе. Однако уже в компенсированное время простое заброс на чужую половину поля превратился в спасительный гол от Тахири.

Ситуация в турнирной таблице

Несмотря на потерю очков, обе команды смогли улучшить турнирное положение - "Колос" поднялся на 15-е место и отстает от "Оболони" всего на 1 очко, имея при этом матч в запасе.

А вот "Кривбасс" может потерять 9-е место уже в воскресенье, если ЛНС или "Верес" смогут выиграть свои матчи.