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Футбол 05 вересня 2026 · 14:06

Україна вибила Австралію та зіграє з Бразилією в 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки

Підопічні Михайла Шевченка продовжують успішну ходу на мундіалі в Німеччині
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна вибила Австралію та зіграє з Бразилією в 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки
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Збірна України з сокки здобула переконливу перемогу над командою Австралії у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хід поєдинку

Українці впевнено розпочали зустріч: вже на 8-й хвилині Сергій Гибало відкрив рахунок. А на 12-й хвилині Юрій Щериця подвоїв перевагу, реалізувавши буліт.

На 23-й хвилині суперники відіграли один м’яч через автогол Тимофія Листопада. Проте більше голів в матчі не було, і збірна України утримала переможний результат.

ЧС-2026 з сокки. Плей-оф. 1/8 фіналу

Україна - Австралія - 2:1
Голи: Гибало, 8, Щериця, 12 (буліт) - Листопад, 23 (автогол).

Шлях України на турнірі

Збірна під керівництвом Михайла Шевченка продемонструвала бездоганний результат на груповому етапі, посівши перше місце із 9 очками. Наші футболісти здолали Ліван (2:0), розгромили Пакистан (6:0) та переграли Грузію (3:0).

У 1/4 фіналу на українців чекає випробування проти збірної Бразилії. В разі перемоги збірна України на мундіалі в німецькому Ессені покращить результат, встановлений на минулому чемпіонаті світу. Тоді "синьо-жовті" зупинились саме на стадії 1/4 фіналу.

Раніше ми розповідали, як розгром Грузії допоміг збірній України з сокки вийти одразу в другий раунд плей-офф.

Теги: Футбол Чемпіонат світу
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