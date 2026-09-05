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Футбол 05 сентября 2026 · 14:06

Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке

Подопечные Михаила Шевченко продолжают успешное шествие на мундиале в Германии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке
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Сборная Украины из сокки одержала убедительную победу над командой Австралии в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Ход поединка

Украинцы уверенно начали встречу: уже на 8-й минуте Сергей Гыбало открыл счет. А на 12-й минуте Юрий Щерица удвоил преимущество, реализовав буллит.

На 23-й минуте соперники отыграли один мяч через автогол Тимофея Листопада. Однако больше голов в матче не было, и сборная Украины удержала победный результат.

ЧМ-2026 по сокке. Плей-офф. 1/8 финала

Украина – Австралия – 2:1
Голы: Гибало, 8, Щерица, 12 (буллит) – Листопад, 23 (автогол).

Путь Украины на турнире

Сборная под руководством Михаила Шевченко продемонстрировала безупречный результат на групповом этапе, заняв первое место с 9 очками. Наши футболисты одолели Ливан (2:0), разгромили Пакистан (6:0) и обыграли Грузию (3:0).

В 1/4 финала украинцев ждет испытание против сборной Бразилии. В случае победы сборная Украины на мундиале в немецком Эссене улучшит результат, установленный на прошедшем чемпионате мира. Тогда "сине-желтые" остановились именно на стадии 1/4 финала.

Ранее мы рассказывали, как разгром Грузии помог сборной Украины из сокки выйти сразу во второй раунд плей-офф.

Теги: Футбол Чемпионат мира
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