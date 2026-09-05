Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке

Сборная Украины из сокки одержала убедительную победу над командой Австралии в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Ход поединка

Украинцы уверенно начали встречу: уже на 8-й минуте Сергей Гыбало открыл счет. А на 12-й минуте Юрий Щерица удвоил преимущество, реализовав буллит.

На 23-й минуте соперники отыграли один мяч через автогол Тимофея Листопада. Однако больше голов в матче не было, и сборная Украины удержала победный результат.

ЧМ-2026 по сокке. Плей-офф. 1/8 финала

Украина – Австралия – 2:1

Голы: Гибало, 8, Щерица, 12 (буллит) – Листопад, 23 (автогол).

Путь Украины на турнире

Сборная под руководством Михаила Шевченко продемонстрировала безупречный результат на групповом этапе, заняв первое место с 9 очками. Наши футболисты одолели Ливан (2:0), разгромили Пакистан (6:0) и обыграли Грузию (3:0).

В 1/4 финала украинцев ждет испытание против сборной Бразилии. В случае победы сборная Украины на мундиале в немецком Эссене улучшит результат, установленный на прошедшем чемпионате мира. Тогда "сине-желтые" остановились именно на стадии 1/4 финала.