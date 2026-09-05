Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами"

Донецький "Шахтар" переміг львівські "Карпати" в центральному матчі 5-го туру УПЛ. Донеччани, пропустивши першими, все ж змогли здобути перемогу.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

"Карпати" - "Шахтар" - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: Русин, 12 - Мейрелліш, 25, Аліссон, 67.

Перебіг матчу

Львів'яни доволі швидко відкрили рахунок в матчі - вже на 12-й хвилині Русін зміг засмутити Різника. Проте "гірники" відігрались ще до перерви - гол на рахунку Луки Мейрелліша. Загалом в першому таймі тривала рівна гра, попри перевагу "Шахтаря" за володінням м'ячем.

Початок другої половини також пройшов також у рівній боротьбі. Проте серія замін від Арди Турана все ж переломила хід зустрічі - на 67-й хвилині Аллісон виві донеччан вперед. Асист на нього віддав Ісаке Сілва, який саме вийшов на заміну.

Попри те, що наприкінці матчу свіжішими та більш небезпечними виглядали саме господарі, переломити хід гри на стадіоні "Україна" вони не змогли.

Турнірне становище

Перша поразка в сезоні відкинула "Карпати" на третє місце в УПЛ.

Натомість "Шахтар" піднявся на другу сходинку та поступається "Поліссю" лише за особистими зустрічами.