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Футбол 05 вересня 2026 · 20:04

Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами"

"Гірники" змогли реабілітуватися за поразку в минулому турі та перемогли на виїзді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами"
"Гірники" здобули вольову перемогу (Фото: ФК "Карпати")
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Донецький "Шахтар" переміг львівські "Карпати" в центральному матчі 5-го туру УПЛ. Донеччани, пропустивши першими, все ж змогли здобути перемогу.

Про перебіг та результат гри повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

"Карпати" - "Шахтар" - 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: Русин, 12 - Мейрелліш, 25, Аліссон, 67.

Перебіг матчу

Львів'яни доволі швидко відкрили рахунок в матчі - вже на 12-й хвилині Русін зміг засмутити Різника. Проте "гірники" відігрались ще до перерви - гол на рахунку Луки Мейрелліша. Загалом в першому таймі тривала рівна гра, попри перевагу "Шахтаря" за володінням м'ячем.

Початок другої половини також пройшов також у рівній боротьбі. Проте серія замін від Арди Турана все ж переломила хід зустрічі - на 67-й хвилині Аллісон виві донеччан вперед. Асист на нього віддав Ісаке Сілва, який саме вийшов на заміну.

Попри те, що наприкінці матчу свіжішими та більш небезпечними виглядали саме господарі, переломити хід гри на стадіоні "Україна" вони не змогли.

Турнірне становище

Перша поразка в сезоні відкинула "Карпати" на третє місце в УПЛ.

Натомість "Шахтар" піднявся на другу сходинку та поступається "Поліссю" лише за особистими зустрічами.

Раніше ми повдіомляли, що "Харків" не помітив "Оболонь", оформивши розгром ще в першому таймі.

Теги: Футбол УПЛ Шахтар Карпати
Головні матчі
Серія А 5 вересня 18:00
Інтер - : - Наполі
УПЛ 5 вересня 18:00
Карпати - : - Шахтар
Бундесліга 5 вересня 18:30
Шальке - : - Баварія
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