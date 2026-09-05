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Футбол 05 сентября 2026 · 18:52

Впервые за два года: Мудрик вышел на поле в официальном матче

Украинский вингер появился на поле при ничейном счете
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые за два года: Мудрик вышел на поле в официальном матче
Первая официальная игра Мудрика почти через 2 года (Фото: spursofficial, Instagram)
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Украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" в матче против "Ноттингем Форест". Это первое появление украинца на поле в официальном матче почти через два года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дебют за "шпор"

Украинский полузащитник начал матч на скамейке запасных – но на 75-й минуте Роберто Де Дзерби решил освежить линию нападения. Михаил Мудрик заменил Матиса Теля.

Ранее Де Дзерби говорил, что попытается предоставить игровое время Михаилу, чтобы помочь тому с интеграцией в игровой состав.

На момент дебюта Мудрика счет в матче был 0:0. Буквально несколько минут до того после просмотра VAR был отменен гол "Ноттингем Форест".

Дебют и исторический контекст

Украинец стал вторым украинским футболистом в истории "Тоттенхэма". Первым украинцем был Сергей Ребров, игравший за "шпор" с 2000 по 2004 годы.

В случае, если матч закончится вничью, "Тоттенхэм" сможет покинуть зону вылета и окажется на 17-м месте. на 16-м месте же располагается "Ноттингем Форест".

Ранее мы сообщали, что Михаил Мудрик попал в заявку "шпор" на матч с "Ноттингемом".

Теги: Футбол Тоттенхэм
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