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Футбол 05 вересня 2026 · 18:52

Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі

Український вінгер з'явився на полі за нічийного рахунку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі
Перша офіційна гра Мудрика майже за 2 роки (Фото: spursofficial, Instagram)
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Український вінгер Михайло Мудрик дебютував за "Тоттенгем" в матчі проти "Ноттінгем Форест". Це перша поява українця на полі в офіційному матчі майже за два роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дебют за "шпор"

Український півзахисник розпочав матч на лавці запасних - але на 75-й хвилині Роберто Де Дзербі вирішив освіжити лінію нападу. Михайло Мудрик замінив Матіса Теля.

Зазначимо, що раніше Де Дзербі казав, що спробує надати ігровий час Михайлу, щоб допомогти тому з інтеграцією в ігровий склад.

На момент дебюту Мудрика рахунок в матчі був 0:0. Буквально за кілька хвилин до того після перегляду VAR було скасовано гол "Ноттінгем Форест".

Дебют та історичний контекст

Українець став лише другим українським футболістом у історії "Тоттенгема". Першим українцем був Сергій Ребров, який грав за "шпор" з 2000-го по 2004-й роки.

В разі, якщо матч закінчиться внічию, "Тоттенгем" зможе залишити зону вильоту та опиниться на 17-му місці. на 16-му місці ж розташовується "Ноттінгем Форест".

Раніше ми повідомляли, що Михайло Мудрик потрапив до заявки "шпор" на матч з "Ноттінгемом".

Теги: Футбол Тоттенхэм
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